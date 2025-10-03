Educación defiende que sus medidas garantizan la igualdad de oportunidades en las zonas rurales

Tres semanas después del inicio de las clases, la consejera de Educación ha inaugurado oficialmente el nuevo curso escolar 2025-2026 este viernes en el instituto de Secundaria de Llerena. En este acto, al que también ha acudido la secretaria general de Educación, María del Pilar Pérez, y el alcalde de la localidad, Daniel Lara, Vaquera ha querido mostrar el apoyo de la administración regional a las zonas rurales y ha defendido que las medidas implantadas por su departamento garantizan la igualdad de condiciones del alumnado extremeño. «La situación geográfica en la que vivan los alumnos no debe ser un impedimento ni para ellos, ni para sus familias», ha subrayado.

Este nuevo curso ha arrancado con más docentes, casi 17.000, a pesar de que la región ha perdido unos 7.000 alumnos en los últimos tres cursos. Y todos esos profesionales, tanto maestros como profesores, están llamados a secundar el próximo martes una huelga en la comunidad para exigir a la Junta la homologación de sus salarios a los del resto de docentes del país, ya que actualmente están entre los peor pagados de España.

La protesta está convocada por los cinco sindicatos con representación en la educación pública en Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT), que no han acompañado a la consejera en el acto académico. Aun así, Vaquera sí ha destacado que «los docentes son la pieza principal del sistema educativo» y que se han atendido sus demandas para «mejorar sus condiciones económicas y laborales, algunas de ellas históricas», como la rebaja de las horas lectivas, las tareas telemáticas para que por las tardes no tengan que acudir a los centros o la no permanencia en los centros durante las actividades extraescolares.

La consejera habla con alumnos y docentes del IES de Llerena, esta mañana. / JUNTAEX

Apuesta por la mejora de la calidad educativa

La consejera ha subraya que las medidas implementadas para bajar la ratio y reforzar las plantillas son una apuesta clara "por la mejora de la calidad educativa" y ha recordado otras actuaciones puestas en marcha, como la ampliación de la jornada laboral de los ATE Cuidadores al 90%, la contratación de 660 docentes de refuerzo para los programas de mejora de éxito educativo y bienestar emocional y el incremento en el número de orientadores en los centros y en los equipos de orientación, "a los que además se van a mejorar sus condiciones laborales".

De igual forma, la consejera ha destacado que este curso comienza con 11 aulas matinales más, nuevos comedores abiertos, un aumento de Técnicos de Educación Infantil en las aulas y las ayudas para la escolarización de niños de 1 a 2 años, que se suman a las ya puestas en marcha para los de 2 a 3 años.