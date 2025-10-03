Extremadura echará el freno a los accidente con alcohol y patinetes: "no hay segunda oportunidad"

Unas jornadas destinadas al público juvenil han incidido en la estrategia de concienciar a este colectivo para reducir los accidentes ocasionados por el efectos del alcohol o las drogas, así como aquellos en los que se ven implicados vehículos de movilidad personal (VMP).

El delegado territorial en Extremadura de la asociación TrafPol, Antonio Cabello, ha explicado en el prólogo a estas jornadas, organizadas en Badajoz, que "preocupan" tanto a nivel nacional como regional los accidentes por el consumo de alcohol y drogas y por distracciones con los móviles.

Cabello ha reconocido que "también son una problemática" los vehículos de movilidad personal, en el sentido de que "están proliferando pero no ha habido una normativa que los regule".

58 accidentes con patinete

Según recoge uno de los vídeos proyectados en las jornadas, solo en la capital pacense se han producido en los últimos tres años un total de 58 siniestros viales donde estaban implicados patinetes.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha explicado por su parte que más de la mitad de los accidentes de tráfico con fallecidos en la región se producen como consecuencia del consumo de alcohol o drogas.

Bautista ha expresado que la concienciación con los jóvenes es fundamental para reducir estas cifras en el futuro, para que sean conscientes de que la "valentía" no es utilizar un vehículo por ejemplo bajo los efectos del alcohol, sino no hacerlo.

Para ello, estas jornadas muestran crudos testimonios de víctimas con los que se pretende dejar huella para que los chavales recuerden en el futuro la importancia del respeto de las normas viales.

"La carretera además no ofrece una segunda oportunidad", ha manifestado el consejero.

En esta iniciativa, en la que participan nueve institutos y colegios de Badajoz, se recrea inicialmente una discoteca, para después incluir el testimonio de profesionales que intervienen en accidentes de tráfico. Las mismas jornadas ya han recorrrido Cáceres y Almendralejo.