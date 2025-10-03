La IGP Cordero de Extremadura quiere aumentar la edad máxima de sacrificio de animales

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero de Extremadura ha presentado una solicitud de modificación normal del pliego de condiciones de dicha figura de calidad referida al aumento de la edad máxima de sacrificio de los animales amparados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, por la que se da publicidad a dicha solicitud y se inicia el correspondiente procedimiento nacional de oposición. Según la resolución, dicha solicitud de modificación implica el aumento de la edad máxima de sacrificio de los animales amparados bajo la IGP (de 100 a 180 días).

Aumentan los pesos mínimos

Asimismo, se incrementan los pesos máximos de las canales amparadas; en particular, para las canales procedentes de corderos macho el umbral máximo pasa de 16 a 22 kilogramos, mientras que para las provenientes de corderos hembra el límite máximo se amplía de 14 a 18 kilos.

Relacionado con lo anterior, se admite un punto más del rango de engrasamiento de las canales amparadas por la IGP en el umbral superior: del 3 (cubierto) al 4 (graso). De forma general, estos cambios se justifican por las mejoras introducidas en los sistemas de explotación y condiciones de producción.

Por último, se suprime el establecimiento de un tiempo máximo de duración del transporte de los animales al matadero, debido a que la estricta legislación actual sobre bienestar animal hace innecesario su regulación específica en el pliego.

A partir de este momento se establece un plazo de dos meses para que cualquier persona física o jurídica que esté establecida o resida legalmente en España, cuyos legítimos derechos o intereses considere afectados, pueda oponerse, mediante la correspondiente declaración motivada, dirigida a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura.