Manzano destaca la predisposición de los grupos para aprobar los nuevos presupuestos extremeños

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado este viernes la "predisposición" de los grupos para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. En este sentido, ha señalado que en el día de ayer, cuando se iniciaron las reuniones bilaterales con PP, Vox y Unidas para negociar las cuentas, se les emplazó a que remitan unos documentos con sus propuestas. "Las vamos a analizar y todo aquello que sea positivo para los extremeños, sin duda, se verá reflejado en estas cuentas si finalmente son aprobadas", ha indicado.

"Estamos deseando ver qué es lo que aporta el Partido Socialista, nuestro objetivo es aprobar los presupuestos del 2026, contar con esa herramienta para que sigamos dando los buenos datos de empleo que tenemos y para que Extremadura siga creciendo", ha manifestado a preguntas de los medios sobre este asunto. En esta línea, ha subrayado que el arranque de la negociación ha partido de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha llamado a los presidentes de cada unos de los grupos.

Propuestas de Unidas

En su intervención, la también portavoz del Ejecutivo se ha referido al hecho de que se haya caído de esa negociación Unidas, aunque ha señalado que presentaron propuestas y “se van a valorar”, pese a que estas “no han sido nada novedosas”. "En materia fiscal es imposible llegar a un acuerdo con este grupo”, ha recalcado. Así, se ha referido a que plantean un impuesto sobre viviendas vacías en Extremadura, “cuando en realidad esa figura impositiva no casa para nada con la situación real de nuestra región”.

Asimismo, ha indicado que desde la formación morada pretenden que se recupere el impuesto sobre el Patrimonio e incrementar la imposición en el IRPF a rentas superiores a 60.000 euros. En este punto, Manzano ha apuntado que la política fiscal de su gobierno "funciona". "Hemos devuelto 120 millones de euros a las familias extremeñas en tres bajadas de impuestos y recaudamos más que nunca; recaudamos 230 millones de euros más”, ha detallado.