Los médicos extremeños vacían consultas y vuelven a la calle: "Con estas condiciones, la sanidad pública peligra"

Segunda jornada de huelga de los médicos y facultativos extremeños en los últimos cuatro meses para reivindicar "una vida digna, una vida profesional digna, como todos los trabajadores", ha resumido esta mañana Evelio Robles, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres y vicepresidente del Sindicato Independiente de Médicos de Extremadura (Simex).

Robles, junto a los cerca de 4.000 médicos y facultativos del sistema sanitario público regional (también veterinarios y farmacéuticos, el grupo A1), están llamados este viernes a secundar un nuevo paro, convocado a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), para protestar contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Y muchos de ellos han apoyado la movilización no solo no acudiendo hoy a sus puestos de trabajo, sino también en la calle.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, la huelga ha tenido esta mañana un seguimiento del 22,45% en Extremadura (del 24,9% en Badajoz y del 20,03% en Cáceres) y se están cumpliendo los servicios mínimos en todos los centros sanitarios. Además, son decenas de profesionales los que han mostrado su rechazo a la nueva normativa en las concentraciones que se han realizado esta mañana frente a las Delegaciones del Gobierno de Cáceres y Badajoz.

En Cáceres, unos 150 médicos, según datos de la Policía Nacional, han cortado el carril de subida de la avenida Virgen de la Montaña durante varios minutos para alzar la voz. Las reivindicaciones son claras: acabar con los agravios y las condiciones precarias que arrastran en cuanto a jornada, guardias y salarios que se mantienen en este nuevo estatuto, ya que supone prácticamente "una reforma estética" sobre la base del actual que limita el derecho al descanso e "imposibilita" la conciliación, entre otras cuestiones.

Médicos durante la protesta de esta mañana en Cáceres. / Carlos Gil

Reclaman también tener voz propia para negociar un documento que Sanidad está reformando con los sindicatos de clase. "Ellos se han blindado la jornada de 35 horas semanales para el resto de profesionales, pero los médicos tenemos que hacer 45 horas semanales de media porque las guardias son obligatorias y siempre dependemos de las necesidades del servicio", ha denunciado Robles.

Entre 4 y 6 años de trabajo que no computa para la jubilación

Guardias que, además, no se pagan como jornadas extraordinarias, sino incluso a un precio inferior a la jornada ordinaria (aunque sean de noche) y que, además, tampoco les computa para la jubilación. "Las jornadas complementarias a lo largo de una vida profesional pueden suponer entre 4 y 6 años, pero no cotizan en la Seguridad Social y es una situación alegal", denuncia Robles.

"El propio Estatuto Marco con su regulación nos hace diferentes porque nos obliga a tener una jornada laboral superior al resto de trabajadores y por eso exigimos también un estatuto propio y un ámbito de representación específico para hablar de lo nuestro", ha exigido también María José Rodríguez Villalón, secretaria general de Simex.

"Si se mantienen estas condiciones, el sistema sanitario público peligra"

La responsable sindical ha advertido de que si se mantiene estas condiciones actuales "el sistema sanitario público peligra". De hecho, actualmente cerca de la mitad de los médicos colegiados en España no trabajan en la sanidad pública: unos 177.000 médicos de los 300.000 facultitavos que hay en el país. En Extremadura los profesionales colegiados rondan entre los 3.500 y 4.000 médicos.