Los obispos extremeños, unidos en Jarilla: "el dinero es necesario para salir adelante, pero que no caigamos en pensar que lo es todo"

Quien haya recorrido los municipios afectados por el incendio de Jarilla, comprenderá mejor lo que sienten sus habitantes. Pueblos como Cabezabellosa completamente rodeados de parajes quemados, altas montañas con grandes pinares calcinados, paraje de la niñez echados a perder, pero sobre todo campos de cultivos dañados, incluso ganado perdido. “¿Dónde ponemos el corazón o donde nos apoyamos?", inquirieron este viernes los cuatro obispos de Extremadura, que quisieron unir sus voces y su respaldo en una misa celebrada en Jarilla, corazón de aquel rayo que el 12 de agosto desató la chispa del mayor incendio jamás vivido en Extremadura. La respuesta no hay que buscarla en el futuro, la respuesta ya está en el pasado: la valiosa lección aprendida aquellos días, una unión capaz de superar lo ocurrido y sus consecuencias.

Nadie quiso el fuego, pero entre tanta desgracia, hay alguna consecuencia positiva. A no pocos extremeños se les empañaron los ojos al ver a los ancianos salir de sus casas apoyados en el brazo de familiares y voluntarios. Hubo siempre un plato caliente, una sonrisa, un abrazo, unas palmadas en las espalda. Por no hablar de los equipos de extinción, noche y día, sin pedir protagonismo, luchando bajo la mayor ola de calor y contra el mayor incendio.

"La importancia de caminar unidos"

Y este es el mensaje al que han aludido los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica Mérida-Badajoz durante la Eucaristía en Jarilla para acompañar a las víctimas de los graves incendios. José Rodríguez Carballo, Arzobispo de Mérida-Badajoz; Ernesto Jesús Brotóns Tena, Obispo de Plasencia; Jesús Pulido Arriero, Obispo de Coria-Cáceres; acompañados por el Emérito de Albacete, Ciriaco Benavente Vicente, y los vicarios generales Francisco Maya Maya (Mérida-Badajoz), Diego Zambrano López (Coria-Cáceres) y Francisco E. Barrado Broncano (Plasencia), han celebrado esta misa tan especial junto con los párrocos de los municipios afectados. Asistieron el alcalde de Jarilla, las alcaldesas de Villar de Plasencia y Cabezabellosa y el presidente de la Mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla, además de numerosos fieles.

Durante la homilía, a cargo del obispo de Plasencia, el prelado placentino pidió a los fieles fortaleza para salir adelante después de la tragedia de los incendios, e interpeló a los presentes al hilo del Evangelio por “¿dónde ponemos el corazón o donde nos apoyamos?”, dejando claro que el dinero es necesario para salir adelante, pero sin pensar "que lo es todo", "no nos agobiemos por ello", dijo. Frente a ello, instó a aferrarse “a lo que hemos podido experimentar en estos días y en los momentos más duros. En esos momentos -añadió-, experimentamos tres cosas: Cuidarnos y apoyarnos unos a otros; la importancia de caminar unidos; y, por último, una condición que no podemos perder. No estamos solos. Dios camina con nosotros y comparte en todo momento nuestras esperanzas, pero también nuestras angustias”.

En definitiva, una eucaristía “por vosotros y para vosotros”, indicó monseñor Rodríguez Caballo, quien transmitió que la Iglesia “estuvo y está y estará", y explicó que la misa se celebraba bajo el formulario de la Misa de la Creación, siguiendo las indicaciones de Papa León XIV, "pidiendo para que realmente cuidemos de la tierra".

Reunión en el Obispado de Plasencia

La Eucaristía se celebró coincidiendo con la primera reunión del curso de la provincia eclesiástica, que se organizó en el Obispado de Plasencia y donde, tras la oración inicial, la lectura del acta y la aprobación de los acuerdos tomados en la sesión anterior, se procedió a tratar diversos temas relativos a la actualidad de la diócesis. Entre ellos se habló de la distribución de los diversos campos pastorales para la coordinación a nivel de provincia eclesiástica, la situación de los Tribunales Eclesiástico y la aplicación del Decreto de la Congregación del Clero sobre los estipendios de misa.

Por último, y con ocasión de la manifestación convocada este domingo en Madrid bajo el lema ‘Salvemos el mundo rural agredido’, los obispos extremeños han expresado su apoyo al ámbito rural que tanta importancia tiene en la región.