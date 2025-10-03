Estos son los 35 pueblos extremeños a los que llegará el programa de mamografías en octubre

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 8.200 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de octubre de 2025, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Más de 3.400 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes catorce poblaciones de la región. El resto, casi 4.500 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES.

Según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, las unidades móviles iniciarán sus recorridos el lunes 6 de octubre en la localidad pacense de Hinojosa del Valle y la cacereña Nuñomoral, y continuarán después sus itinerarios en Puebla del Prior, Villanueva del Fresno, Casares de las Hurdes, Zarza de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Valencia del Mombuey, Fregenal de la Sierra, Gargantilla, Casas del Monte, Cañamero, Logrosán, e Higuera la Real.

Otras poblaciones

También están citadas las usuarias de otras 21 pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Rio Malo de Ariba, Ladrillar, Cabezo, Las Mestas, Rubiaco, Vegas de Coria, El Gasco, Fragosa, Asegur, Aceitunilla, Cerezal, Martilandran, Carabusino, Cararrubia, Heras, Robledo, Huetre, Abadia, Valdelamatanza, La Granja y Segura del Toro.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de octubre en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.650), Cáceres (662), Coria (197), Don Benito-Villanueva (561), Mérida (612), Almendralejo (284), Zafra (160), Navalmoral de la Mata (199), Plasencia (425) y Talarrubias (30).

Beneficiarias

En concreto, el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde el año 1998, se dirige a todas las mujeres de 48 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 47 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado. En el listado anexo se ofrece una , precisando fechas y número de mujeres que serán atendidas en cada localidad.