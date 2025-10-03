ULTIMA HORA: Dura cogida en Las Ventas del cacereño Emilio de Justo

El torero cacereño Emilio de Justo resultó en la tarde del viernes herido a consecuencia de un percance con su primer toro de la tarde, de la ganadería de Victoriano del Río en la corrida celebrada en la plaza madrileña de Las Ventas, que celebra la Feria de Otoño. En los primeros lances de la faena, el matador citó al astado a los medios y este lo empitonó por el lado derecho. La cuadrilla del cacereño lo trasladó rápidamente a la enfermería. Las lesiones observadas, según testigos, podrían haberle afectado a las cervicales, una zona dañada por la grave lesión que sufrió en otro percance en Las Ventas en abril de 2022.

MADRID, 03/10/2025.- El diestro Emilio de Justo resulta cogido por su primer toro, durante la corrida con reses de Victoriano del RÃ­o y toros de CortÃ©s, junto a los diestros Borja JimÃ©nez y TomÃ¡s Rufo este viernes en Plaza de Toros de las Ventas. EFE/ Borja SÃ¡nchez-Trillo / Borja Sánchez-Trillo-Efe

A pesar de la espeluznante cogida que puede observarse en las imágenes, el diestro estaría dispuesto a salir de nuevo al ruedo con su segundo de la tarde. Esta era una de las últimas apariciones de Emilio de Justo en una temporada taurina que toca a su fin. Aunque tenía previsto participar en otra corrida en este mes de octubre, la presencia en la Feria de Otoño madrileña era el colofón a una buena temporada en la que ha estado presente en todas las ferias importantes, a excepción de La Maestranza (Sevilla). (Seguirá ampliación)