El verano deja 175 muertes en Extremadura atribuibles al calor, 108 más que en 2024

El calor se cobró la vida de 175 personas este verano en Extremadura. Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), recogidos entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, fueron 108 fallecidos más que en 2024, de los que 100 eran mujeres y 75 hombres. En ese período, además, hubo tres muertes por golpe de calor, en concreto, las de tres varones de 67, 70 y 85 años.

Este informe también registra que en la región hubo 59 episodios de calor extremo, ocho en la provincia de Badajoz (seis en Vegas del Guadiana y dos en Barros Serena) y 51 en la provincia de Cáceres (13 en la zona Norte de Cáceres, 15 en Tajo y Alagón, 20 en la Meseta Cacereña y 3 en Villuercas y Montánchez). Asimismo, se registraron 63 episodios de riesgo medio, 33 en la provincia pacense y 30 en la cacereña.

El verano más cálido

Cabe destacar que el pasado verano se ha considerado el más cálido en temperaturas en 45 años, dentro del periodo de referencia 1981-2025, además de seco en cuanto a las precipitaciones registradas en la región. El delegado territorial de la AEMET en Extremadura, Marcelino Núñez, destacó en el balance estival que en Extremadura, la temperatura media del trimestre junio-julio-agosto fue de 27.1ºC, notablemente por encima de la media de referencia histórica para este periodo, de 25.2ºC.

"Esto significa que hemos tenido una anomalía positiva de +1.9ºC respecto al valor medio, lo que nos permite clasificar este trimestre como extremadamente cálido en cuanto a temperaturas", afirmó el experto. En cuanto a las precipitaciones medias para toda la región durante el verano, se registraron 11.9 litros/m², por debajo del valor de referencia para este trimestre, que se sitúa en 18.3 litros/m².

A nivel nacional

En el conjunto de España, la mortalidad atribuida al calor aumentó un 87% durante el pasado verano, con 3.832 fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura y los episodios de calor extremo, un 73% más que en 2024. De esta forma se desprende del informe final del Plan del calor del Ministerio de Sanidad, que también confirma 25 fallecimientos por golpe de calor en distintos puntos del territorio nacional.

Según el sistema MoMo, en verano se estimaron 3.832 fallecimientos por altas temperaturas en España, mientras que en 2024 fueron 2.042. El 96 % de los fallecidos eran mayores de 65 años y más de la mitad superaban los 85. Se produjeron 25 fallecimientos por golpe de calor, la mayoría afectaron a personas con factores de riesgo (como enfermedades crónicas o uso de medicación sensible al calor), con trabajos en la calle y situaciones sociales vulnerables como vivir solas o en pisos sin climatización.