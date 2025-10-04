De Cáceres a Higuera de Vargas: los 10.400 euros que separan los municipios con mayor y menor renta de Extremadura

La Agencia Tributaria acaba de publicar su mapa de renta, que recoge al detalle la media que ingresan los habitantes de todos los municipios de España de más de mil habitantes. La renta bruta media del país asciende a 31.233 euros por persona y año, mientras que la renta disponible (lo que queda para gastar o ahorrar después de pagar impuestos y las cuotas de la Seguridad Social) se sitúa en 25.235 euros.

¿Y qué pasa con Extremadura? Se posiciona de nuevo en el último lugar, con 19.642 euros de renta disponible por persona y año, muy por debajo de la media nacional. Y aunque la región está formada por núcleos de muy diverso tipo, lo preocupante es que ninguno llega siquiera al promedio español, tampoco Cáceres, que ocupa la primera posición de la comunidad, con 23.790 euros. Le sigue Badajoz, con 23.595, y posteriormente Almaraz, con 23.373 (resulta evidente la influencia de la nuclear). A continuación, por encima de los 20.000 euros, solo hay un pequeño grupo de localidades: Navalmoral (22.711), Mérida (22.232), Zafra (21.969 ),Plasencia (21.587), Don Benito (21.013), Malpartida de Cáceres (20.433), Llerena (20.302) y Sierra de Fuentes (20.177).

Los menores ingresos

Entre el municipio mejor posicionado, Cáceres (23.790) y él último, Higuera de Vargas (13.375), existe una importante diferencia en la región de 10.415 euros. Además, Extremadura y Andalucía concentran las poblaciones con menor renta. En el caso extremeño, por debajo de los 14.000 euros están Higuera de Vargas (13.375), Zahínos (13.494) y Puebla de Obando (13.728).

El Periódico Extremadura ha querido sondear la opinión de los responsables municipales en los dos municipios que ocupan ambos extremos. El alcalde de Higuera de Vargas, Ángel Cabalgante, no duda en responder al teléfono y habla con orgullo de su pueblo, porque deja claros sus argumentos: «son datos estadísticos en función de los declarantes. Este es un municipio de 1.900 habitantes, no tenemos empresas importantes, pero no vivimos en la pobreza», afirma.

Higuera de Vargas, detalla, tiene bares, supermercados, comercios, panadería propia, carnicería, pequeños talleres, grupo escolar, centro de salud con dos facultativos, policías locales... Pero sobre todo posee 6.000 hectáreas de terrenos comunitarios a los que tienen derecho todos los habitantes desde que cumplen los 18 años, para pastos del ganado, cultivos, leña, recogida de bellotas... Hay ganaderías de vacuno, ovino y caprino. También buenas comunicaciones que permiten que muchos de sus vecinos se desplacen habitualmente a las campañas agrícolas de los campos de Badajoz.

En cualquier lado siempre se puede vivir mejor, pero en Higuera insisten en que lo hacen con dignidad. «La problemática es la de todos los pueblos pequeños: no hay emprendedores que apuesten por crear empresas y empleo porque la amortización de la inversión sería a muy largo plazo, y los jóvenes se marchan», reflexiona el alcalde.

Desde la capital cacereña

En el otro extremo, desde Cáceres, su concejal de Economía, Ángel Orgaz, muestra la satisfacción de liderar el mapa extremeño de la renta: «Creemos que la política que se está llevando a cabo desde el ayuntamiento y la Junta ha sido favorable. Hay que recordar las bajadas de impuestos del Gobierno regional y local en estos últimos años, porque sin duda ese es el camino que queremos seguir recorriendo para favorecer la economía de las familias».