En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta en tres legislaturas y senador, el líder socialista se encuentra ingresado en Badajoz
Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958), presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, se encuentra ingresado en estado crítico en Badajoz a causa de una larga enfermedad contra la que lleva luchando desde que se le diagnosticó en 2023.
Existe inquietud en el círculo más próximo de sus allegados y de la familia socialista, que conocen desde hace días la gravedad de su estado.
Guillermo Fernández Vara ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura). Además, es vicepresidente segundo del Senado desde 2023 y Secretario de Política Autonómica de PSOE.
