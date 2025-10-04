La Reserva de la Biosfera de La Siberia obtiene la certificación como Destino Turístico Starlight

La Reserva de la Biosfera de La Siberia ha anunciado durante la Feria del Turismo de Caza, Pesca y Naturaleza -CITUR 2025, dentro del programa radiofónico del fin de semana A vivir Extremadura de la Cadena Ser, la obtención de la certificación internacional Starlight, un reconocimiento que acredita la calidad y pureza de sus cielos nocturnos y que abre nuevas oportunidades en el ámbito del astroturismo.

Durante la presentación en CITUR 2025, diferentes representantes pusieron en valor este logro colectivo y sus implicaciones para la comarca:

Rosa María Araújo, presidenta de CEDER La Siberia, destacó “la alegría del territorio por la certificación, fruto del trabajo conjunto y enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística”. Araújo subrayó además que este reconocimiento “supone un paso más en la diversificación de la oferta turística y en la colaboración público-privada que caracteriza a La Siberia”.

Por su parte, Carlos Javier Rodríguez, representante de la Asociación Extremadura Buenas Noches, centró su intervención en el potencial que abre esta nueva certificación: “El astroturismo es una oportunidad para atraer visitantes de calidad, con actividades que fusionan naturaleza, cultura y bienestar bajo uno de los cielos más limpios de Europa”.

Finalmente, la directora de la Fundación Starlight, Antonia M. Varela Pérez, fue la encargada de anunciar oficialmente la certificación de la Reserva de la Biosfera de La Siberia como Destino Turístico Starlight. “La Reserva de la Biosfera de La Siberia entra en la élite internacional de destinos Starlight, un sello que garantiza experiencias de astroturismo de calidad y respetuosas con el medio ambiente”, declaró.

Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo liderado por el CEDER La Siberia, con el respaldo de la Diputación de Badajoz, los 11 municipios que integran la Reserva, la colaboración de las empresas turísticas y la implicación de la Asociación Extremadura Buenas Noches, encargada de organizar las actividades de astroturismo previstas para este otoño.

Además, el proceso de acreditación Starlight de la Reserva de la Biosfera de La Siberia forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de la Biosfera, financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

Mirador de Tamurejo / Reserva de la Biosfera de La Siberia

Gracias a este trabajo conjunto y al compromiso de todos los actores implicados, la auditoría realizada por la Fundación Starlight el pasado mes de agosto obtuvo una valoración favorable.

Durante el proceso de auditoría, se analizaron parámetros como la nitidez, transparencia, contaminación lumínica y nubosidad del cielo de la Reserva de la Biosfera de La Siberia. De este análisis destacó la baja nubosidad del territorio, con un 70 % de tiempo despejado en primavera y verano, cifras que superan promedios nacionales e internacionales. Además, el 86 % del territorio presenta niveles de oscuridad equivalentes a la máxima distinción otorgada por la Fundación Starlight, lo que sitúa a La Siberia entre los enclaves más idóneos para el desarrollo del astroturismo profesional.

La directora de la Fundación, Antonia M. Varela, subrayó que “estos datos evidencian una excelencia territorial única, con una calidad de cielo excepcional en oscuridad, nitidez y transparencia”.

En la zonificación del Destino Starlight, entre núcleo y base, se incluye el 96 % del territorio, lo que significa que la calidad del cielo de la Reserva de la Biosfera de La Siberia se aproxima a los cielos más oscuros de la Europa continental. Varela concluyó calificando como “un privilegio para la Fundación Starlight identificar a La Siberia con esta distinción y con la máxima cualificación posible”.

Mirador de Helochosa de Los Montes / Reserva de la Biosfera de La Siberia

Astroturismo, protagonista del Otoño en La Siberia

El nuevo Calendario de Actividades de Otoño incorpora propuestas que ponen en valor la riqueza de los cielos de la comarca:

Observaciones astronómicas combinadas con la berrea.

Talleres de navegación con las estrellas.

Sesiones de yoga y bienestar bajo el cielo estrellado.

Actividades que combinan ciencia, tradición y emoción, invitando a descubrir el territorio de una manera innovadora y sostenible.

Estas iniciativas refuerzan el compromiso de la Reserva de la Biosfera de La Siberia con un modelo de desarrollo turístico responsable, que protege el entorno natural y al mismo tiempo impulsa la economía local, subraya la organización en nota de prensa.