La sociedad extremeña expresa sus condolencias por la muerte de Fernández Vara

Las muestras de condolencias por la muerte de Guillermo Fernández Vara, este domingo a los 66 años de edad víctima de un cáncer de estómago, están llegando desde todos los sectores de la sociedad extremeña.

Los obispos de las tres diócesis extremeñas lamentan el fallecimiento del expresidente extremeño y se unen al dolor de familiares, amigos, compañeros de partido y de cuantos hoy lloran su muerte. En un comunicado conjunto firmado por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, el de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero y el de Plasencia, Ernesto Jesús Brotóns Tena, los prelados reconocen "con gratitud la entrega y servicio a nuestra tierra del que ha sido y es, sin duda, todo un referente para nuestra región".

"Unidos en la esperanza, con la mirada puesta en el Dios de la vida y el consuelo, elevamos nuestra oración por su eterno descanso. Que la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, lo acoja bajo su manto y acompañe a todos los que hoy sienten su ausencia", lamentan desde la Iglesia extremeña.

La Junta de Extremadura ha decretado tres días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

Desde la Fundación Toro de Lidia, presidida por el ganadero Victorino Martín, recuerdan a Fernández Vara como un gran aficionado a los toros citando una de sus frases de apoyo al sector: "Hay que defender el arte que la tauromaquia tiene, sin temor a que nadie nos lo pueda reprochar ya que forma parte de nuestra cultura”. Nuestro pésame a sus familiares, amigos y compañeros del PSOE. Descanse en paz", ha expresado el colectivo en redes sociales.

El mundo del deporte también se suma a las condolencias. El Mérida envia su sentido pésame a familiares y amigos de quien fuera socio de honor del club.