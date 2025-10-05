Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara

Ha sido sin duda el político que más ha marcado la gestión directa y la actualidad de Extremadura a lo largo de los últimos treinta años, con tres legislaturas a sus espaldas y diversos cargos tanto institucionales como de su propio partido en el ámbito regional y nacional. Ha sido también una persona muy cercana a la sociedad extremeña, a sus agrupaciones, asociaciones y colectivos. Por ello, la despedida a Guillermo Fernández Vara, expresidente de la comunidad, fallecido ayer a los 66 años (este lunes hubiera cumplido 67), está comenzando a aglutinar en el tanatorio Puente Real de Badajoz a familiares, amigos, responsables institucionales y distintos representantes de la sociedad extremeña.

El funeral será en la localidad pacense de Olivenza, este lunes a las 11.00 horas en la iglesia Santa María Magdalena, localidad donde nació Fernández Vara en 1958. Ya está confirmada la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ceremonia religiosa será presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotons, respectivamente.

Hasta el tanatorio ya han llegado Rafael Lemus, Senador por Badajoz de larga trayectoria política en Extremadura, y secretario general del PSOE de Badajoz hasta el pasado mayo, junto con Lara Garlitos, vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, ambos visiblemente emocionados por su estrecha vinculación política y personal con Fernández Vara. Ambos han sido recibidos por Santiago Bote, conductor tantos años al servicio del expresidente.

También ha acudido a primeras horas el exdelegado del Gobierno en Extremadura, Germán López, el actual presidente de la FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura), Manuel José González Andrade, y el diputado provincial socialista, Ricardo Cabezas.