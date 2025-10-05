Hasta siempre, Guillermo

Cuesta encontrar las palabras cuando se tiene un nudo en el estómago, porque no hay forma de despedirse del todo de alguien que te marcó tan profundamente. Y si hay que hacerlo lo haremos con un enorme “GRACIAS, GUILLERMO”. Gracias por habernos hecho creer a muchos y enseñarnos que había otra forma de hacer política, no como un juego de poder, sino como un instrumento de transformación real de la sociedad. Esa herramienta para mejorar la vida de la gente, como la concebías, con la que nos mostraste que se podía trabajar en ella con valores, con ética, con la verdad, con sensibilidad y con decencia. Que se podía ser firme sin ser cruel, que se podía ser valiente sin perder la ternura. Que uno se va tal y como viene al mundo, que los egos sobran y los cargos más, si no son útiles para alumbrar y mejorar la vida de la gente. Que hay que ganar para servir y jamás para mandar.

Gracias por esa visión de la vida tan profundamente humana, trasladada a la política, tan carente y necesaria a la vez hoy en día. Te dolía lo que le dolía a los demás, y eso no era un discurso, era una forma de estar en el mundo. De mirar a los ojos, de escuchar de verdad, de actuar con coherencia.

Nos quedamos huérfanos pero tu huella no se borra. No solo por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. Por lo que sembraste en tantos de nosotros.

Te lloramos, sí. Pero también te celebramos. Porque personas como tú no mueren del todo: se quedan en lo que enseñaron y en lo que dejaron en los que seguimos caminando gracias a tu ejemplo.

Se fue una persona excepcional. Un ser humano que tendía la mano en lo profesional pero también en lo personal, en esos momentos silenciosos en los que el apoyo no se pide, pero se necesita. Y Guillermo estaba ahí. Guillermo siempre estaba ahí. De esa manera única y natural con la que era capaz de dar un abrazo en el que cupiésemos todos.

Pero se va también un trabajador incansable, con una inteligencia admirable, un liderazgo innato y una visión que solo el tiempo se encargará de poner en su lugar.

El legado que deja en Extremadura será irrepetible y su obra quedará para siempre escrita en la memoria colectiva y en el corazón de Extremadura, sin necesidad de que esté su nombre. Despedimos al político, pero las lágrimas de hoy son sobre todo sobre el humano que hizo al político.

Tuve la gran suerte de compartir muchos domingos de paseo, a pie, sin ser capaz de seguirle el ritmo en alguna ocasión, o en coche. Sonaba el teléfono, Guillermo Fernández Vara, “pichi, ¿un paseo el domingo?”. Después de 300 vueltas a los dos paseos o a Santo Domingo, de ir a la ermita de Puente Ayuda o hacer el recorrido de Táliga-Alconchel-Olivenza, cuando volvía a casa me preguntaba mi mujer: "¿Qué quería?" No lo sé, y ahí es cuando intuía que lo único que podía inquietarle era cómo estaba yo o compartir un rato alejado de los focos para hablar de todo menos de política. Ese era Guillermo.

Gracias querido Guillermo por cada uno de esos momentos, por la confianza sin cuestionamiento, por el respeto siempre y la lealtad. Gracias por los consejos, no políticos, lejos de lo que cualquiera pudiera entender, porque para estos últimos, el mejor consejo lo dabas en forma de silencio. Cuando Guillermo tenía una preocupación, preguntaba, y ante la respuesta, silencio. Jamás se inmiscuía en aquello que tú habías decidido, y si le inquietaba, la explicación siempre le valía.

Gracias por ayudarnos a muchos a crecer sin imponer, por haber sido muleta y hombro, o candil, como te gustaba ser, por haber estado siempre incluso cuando no sabíamos que estabas. Gracias también por las veces en las que no te entendíamos y sin embargo nos hacías reflexionar, y sólo el tiempo nos daba las respuestas a nuestras preguntas.

Gracias por inspirar sin querer buscar ningún reconocimiento.

El mejor homenaje que podríamos hacerle sería el de entender la vida como lo hacía él, como “esa maravillosa oportunidad que es, para ayudar a otras vidas.”

Gracias, Guillermo, gracias, amigo.

Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza