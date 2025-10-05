Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Sólo queda silencio tras cada paso,

tras cada palabra…

Y la mirada absorta,

en la levedad de la última sonrisa compartida”

Conocí a Guillermo Fernández Vara en Olivenza a finales de la década de los ochenta del siglo pasado de la mano de su querido amigo y compadre Eduardo Sánchez, con quien, a buen seguro hoy, reencontrado nuevamente en ese “más allá” indeterminado al que todos llegaremos, andará ya departiendo nuevas peripecias y chascarrillos del mundo futbolero, de la cotidianidad oliventina y algo de politiqueo, siempre con predominio de la risa ancha, el cariño y el buen humor.

Alguna que otra cerveza y conversación “a del Fofo, los Amigos o a del Cachola”, mantuvimos entonces, pero impensable que años después el forense y el maestro, su actividad política y mi actividad sindical, me daría la oportunidad de descubrir a una inmensa personalidad llena de grandes valores, portentosa humanidad y un extraordinario concepto de la lealtad y de la amistad. Muchas han sido las vicisitudes que con aciertos y errores, más o menos compartidas y propias de nuestras respectivas responsabilidades y quehaceres, hemos vivido y desarrollado a lo largo de estos años.

Me quedo con tantas cosas compartidas. Pervivirán tantos recuerdos, muchos alegres y también tristes. Objetivos propuestos, conseguidos y los que se quedaron por el camino y por supuesto, aquellas acciones audaces y valientes, pero sinceras y respetuosas que ahora tanto se echan de menos. Me quedo con las largas caminatas y las vueltas “a Vila”, las conversaciones, las confidencias, los cotilleos, las habladurías y la alegría expresada en aquellas risotadas compartidas emulando a “Araujo” con los relatos sobre plantas, aves, bichos, naturaleza, setas y espárragos… Me quedo con Puente Ajuda y las crónicas de viejos personajes oliventinos, con el banco de la sabiduría... Me quedo con los viernes del Marce, a los que nunca faltarás.

Querido amigo, Pichi, te echaré de menos… Los “chicos” te echaremos de menos.

