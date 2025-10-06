El cuento de la consejera de Educación

La mentira es el abismo, porque en ella queda atrapada la conciencia que nos capacita para discernirlo que es bueno o malo.

El culto a la mentira se ha asentado en los políticos con una vocación congénita de permanencia, con un inquietante aullido que estremece.

La consejera de Educación insiste en su apergaminado discurso que no contiene, siquiera, ni un destello de verdad. Sale a la intemperie, sin arneses que protejan su imprudencia, y lanza sus afilados embustes. La tentativa de falsificación de la verdad, con la que los políticos banales huyen de la realidad, ha terminado por hastiar a docentes y sindicatos. No se puede ensuciar la dignidad de los docentes y que estos permanezcan impávidos.

La realidad, tozuda pese al intento de cancelación, permanece inalterable. Fue la Consejería de Educación la que rompió la negociación salarial, porque no quería saber nada de una subida diferente a la miseria que ellos proponían. Lo demás, son monsergas.

El último capítulo en el que la consejera de educación ha tergiversado la realidad, lo escenificó en el acto académico de apertura del curso escolar en el IES de Llerena. Volvió, una vez más, con sus paparruchas habituales. PIDE fue invitado a dicho acto con solo unas horas de antelación, imposibilitando nuestra asistencia.

"Los peor pagados de España"

Ofrecer migajas a los docentes extremeños que son, de facto, los peor pagados de España, es un grave insulto a un gremio que constituye la fuente de la que beben todos los ciudadanos, el lugar de donde nacen todas las profesiones. Un gobierno que tolera semejante desfachatez ha perdido el oremus o, lo que es peor, ha caído en la negligencia y no está habilitado para gobernar.

¿Dónde está la presidenta? ¿Por qué no pone orden en este devenir de divagaciones y bandazos en los que la consejería de educación se revuelca? Hace poco más de dos años que el actual ejecutivo llegó al poder con un pacto con otro partido y, sin embargo, parece un gobierno avejentado por tanto desacierto. Uno de los más graves, es no cumplir su promesa de homologar el sueldo de los docentes extremeños de la educación pública con los de otras comunidades. Este fiasco es, podemos decir, la máxima expresión de un gobierno fallido.

El martes 7 de octubre, los docentes de La Pública salen a la calle para defender su dignidad. Si la consejera de Educación de Extremadura vuelve a no escuchar el grito de los docentes, la envergadura del fracaso del gobierno que la sostiene será inabarcable. Aún tienen tiempo para solucionarlo; voluntad, no parece.