Extremadura prorroga la época de peligro alto de incendios: ¿qué significa para el campo?

La época de peligro alto de incendios forestales se prorroga hasta el próximo 26 de octubre en Extremadura. Así lo han decidido este lunes los responsables del Plan Infoex, ante el pronóstico que la delegación extremeña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) les ha trasladado este lunes, que contempla temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas y la ausencia de lluvias. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicará esta semana la resolución que alarga este periodo más allá del día 15.

El director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, José Antonio Bayón, ha explicado que se toma esta decisión "por prudencia y rigor, y basándonos en una previsión meteorológica detallada". La prórroga implica que se mantengan las restricciones asociadas a la época de peligro alto. Asimismo, continuará operativo el dispositivo del Plan Infoex en las mismas condiciones que en la actualidad, es decir, con toda la plantilla dedicada a la vigilancia y extinción.

Restricciones sobre el fuego

En lo que se refiere a las limitaciones en el uso del fuego y de maquinaria de riesgo, seguirán prohibidas las quemas prescritas, piconeras, quemas de restos vegetales (a excepción de parcelas en regadío), así como las hogueras y barbacoas tanto en suelo rústico como en espacios abiertos de núcleos urbanos ubicados en zona de influencia forestal. Para la preparación de alimentos en terreno forestal y su zona de influencia, se permiten exclusivamente equipos de gas.

Otros usos del fuego, como la realización de hornos de carbón y carboneras tradicionales requerirán la autorización del Ejecutivo autonómico, mientras que para el lanzamiento de fuegos artificiales se precisa de la autorización de las Entidades Locales. También estarán sujetas a comunicación previa las quemas de restos en microexplotaciones agrarias en regadío y las actividades que provoquen columnas (pozos de sondeo, obras puntuales, etcétera.).

Maquinaria

En esta línea, cabe indicar que otras actividades de riesgo, como la utilización de maquinaria en terreno forestal y zona de influencia de 400 metros (como cosechadoras, empacadoras, segadoras rotativas, máquinas sobre cadenas, desbroces de matorral), requerirá de la formulación de declaración responsable cuando el índice de riesgo meteorológico de la Aemet sea muy alto o extremo.

Como novedad de este año, desde el inicio del peligro alto se ha autorizado la quema de rastrojos de cultivos herbáceos de secano por motivos fitosanitarios en las zonas de coordinación de La Serena, Tentudía y Badajoz Centro para recintos que no se encuentren en Zona de Alto Riesgo. Este permiso excepcional requerirá de justificación técnica del motivo fitosanitario, pudiendo ser solicitada desde la sede electrónica asociada Arado-Laboreo.

Últimos incendios

Sin ir más lejos, Extremadura registró el pasado viernes dos incendios forestales, uno de ellos en el término municipal de Valle de la Serena (Badajoz) y otro en Marchagaz (Cáceres). De hecho, el Infoex intervino durante la semana pasada en un total de 17 incendios forestales que afectaron a unas 18 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales. De la cifra total, 12 se produjeron en la provincia de Badajoz y cinco en la de Cáceres.