Fernández Vara: El barón siempre fiel al partido

Si hay un calificativo que horrorizaba a Guillermo Fernández Vara era el de “barón” socialista, el término que la prensa comenzó a utilizar ya en los tiempos de Felipe González para referirse a los líderes territoriales de los partidos políticos. Heredero del llamado grupo de ‘Los tres tenores’ (Manuel Chaves, José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra), el extremeño moderado y conciliador se mantuvo siempre fiel al PSOE, convencido de que las siglas del partido estaban "por encima de cualquiera de nosotros”.

En su última etapa fue un dirigente a medias entre las críticas al sanchismo y su buena sintonía personal con Pedro Sánchez, lo que le valió fuertes reproches de algunos compañeros de filas en Extremadura. Frente a la oposición a veces sin fisuras del castellano-manchego Emiliano García Page, el barón extremeño siempre se movió en la ambigüedad y daba finalmente un paso atrás en su rechazo público a las políticas y alianzas del presidente del Gobierno. Y no son pocas las voces que apuntan que la pérdida de apoyos del PSOE en las autonómicas de 2023 se debió, en parte, al efecto Pedro Sánchez.

Pero él lo tenía claro. “Esconder la marca del PSOE en Extremadura es traicionar la historia”, respondía a EL PERIÓDICO EXTREMADURA en mayo de 2023 en la que fue su última entrevista como candidato, y en la que confrontaba negro sobre blanco los polémicos acuerdos de Moncloa y los independentistas con el incremento de las pensiones o el salario mínimo en los últimos años y la importancia que esto tenía para los habitantes de la región más empobrecida de España.

Alfredo Pérez Rubalcaba

Tras la debacle del PSOE en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, Fernández Vara apoyó sin fisuras a su gran amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue designado secretario general en el Congreso Federal que tuvo lugar un año después. En 2014 se celebraron elecciones europeas y un nuevo descalabro de los socialistas a nivel nacional hizo que Pérez Rubalcaba abandonara la política y volviera a ejercer como profesor de Química en la Universidad Complutense de Madrid.

Un todavía desconocido Pedro Sánchez, junto a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias se preparaban para disputarse las primarias que debían elegir al nuevo líder del PSOE. Fernández Vara apostó por Madina, pero ganó Sánchez y el expresidente extremeño, entonces en la oposición, rápidamente se puso a su disposición.

La ‘burbuja socialista’

En mayo de 2015 el PSOE volvía a ganar las elecciones autonómicas en Extremadura y además, obtenía el mejor resultado de los socialistas en todo el territorio nacional con más de un 36% de los votos. Sin embargo, a nivel nacional, el partido perdía 30 escaños. Estos malos resultados, sumados a los de 2016 (aún peores) y los vaivenes de Pedro Sánchez con Ciudadanos y Podemos para poder gobernar (a pesar de que desde sus propias filas numerosas voces le pedían que se abstuviera para que gobernara Mariano Rajoy), dieron como resultado el estallido de la burbuja socialista: la que ha sido mayor crisis interna del PSOE en su historia reciente.

Vara siempre fue partidario de la abstención: el país no podía estar sin Gobierno. «Yo estuve, estoy y estaré siempre en el mismo sitio: poniendo lo primero a España, lo segundo al PSOE y lo tercero, a sus militantes; y en ese orden es en el que me muevo y me voy a seguir moviendo toda mi vida», afirmó entonces fiel a sus principios. Inició así la que ha sido, al menos públicamente, su etapa más crítica hacia Pedro Sánchez.

Apoyo a Susana Díaz

Del convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016 hubo muchos efectos: el PSOE se abstuvo en la investidura de Rajoy, Pedro Sánchez dimitió y se convocaron nuevas primarias. Se celebraron en 2017, con Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López como candidatos. Vara claramente apostó por Susana Díaz, pero la división era palpable incluso en las bases del PSOE de Extremadura: la andaluza se impuso en la provincia de Badajoz, Sánchez ganó en la de Cáceres.

Como ya ocurriera en 2014, tras conocer los resultados Fernández Vara no dudó en expresar su apoyo a un Pedro Sánchez nuevamente ganador y fue uno de los primeros líderes territoriales en llamar a la unidad. Ambos consiguieron limar asperezas y finalmente, Sánchez nombró a Fernández Vara presidente de la Comisión Territorial del PSOE, el órgano que reúne a todos los líderes autonómicos y que trató cuestiones como la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

En esta última etapa, su relación con Pedro Sánchez se movió entre la buena sintonía personal y las críticas por sus alianzas con los independentistas, que salieron a la luz en los polémicos audios del caso Koldo. “Es verdad que hay cosas que puedan no gustarte o molestarte abiertamente, pero también hay otras que hace el Gobierno que evidentemente son positivas para el conjunto de la población", defendía en febrero de 2023.

La sucesión en Extremadura

En Extremadura, no es ningún secreto que Guillermo Fernández Vara no deja al PSOE en su mejor momento: la pandemia trastocó todos sus planes de poder acometer en la anterior legislatura una sucesión serena y sosegada y ahora, los problemas judiciales de Miguel Ángel Gallardo no han contribuido a mejorar la situación.

Vara repetía por última vez como candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones del 28 de mayo de 2023. La lista del PSOE fue la ganadora con 6.000 votos de diferencia sobre la del PP, pero Fernández Vara no consiguió la fuerza suficiente para gobernar ya que populares y Vox sumaron 33 escaños, frente a los 32 de PSOE y Unidas por Extremadura.

El expresidente asumió este resultado como una derrota personal y finalmente, abandonó la política autonómica y solicitó el reingreso a su plaza de forense. Se abrió entonces una guerra interna sin precedentes por el control del partido que derivó en la convocatoria insólita de dos procesos de primarias en menos de un año.

Uno de sus últimos y más emotivos mítines fue el que ofreció el 23 de marzo de 2024 en el Congreso que ratificó, tras esas primeras primarias, a Miguel Ángel Gallardo como su sucesor al frente del PSOE, acto en el que reapareció por primera vez en público tras haber sido operado.

Vistiendo la ‘guerrera’ azul que solía reservar para los mítines, confesó que como heredero político de Ibarra se sentía muy orgulloso de haber ayudado a construir Extremadura. Tuvo palabras de agradecimiento para el expresidente extremeño, pero también para otros históricos dirigentes del partido como Paco Fuentes, Federico Suárez, Juan Ramón Ferreira o Ramón Ropero. Tampoco faltaron las menciones a Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia y por supuesto, su querido Alfredo Pérez Rubalcaba.

Allí pidió a Gallardo que hiciera de la unidad del PSOE su gran fortaleza, porque para él, “el mejor PSOE ha sido el PSOE unido”. "La única manera de mirar al futuro con esperanza y con ilusión es saber que en ese futuro vamos a depender fundamentalmente de lo que nosotros vayamos a ser capaces de hacer por nosotros mismos", dijo tras reconocer como una suerte el haber podido militar y ser presidente de la Junta con un partido que le permitió “luchar por las causas justas” durante los principales años de su vida.