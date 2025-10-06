Fondenex asegura que los proyectos para recuperar el Ambroz y el Jerte son “peores que el incendio”

El proyecto planteado por la Junta de Extremadura para minimizar los efectos de fuego que este verano afectó a casi 17.500 hectáreas de los valles del Ambroz y del Jerte puede ser “peor que el incendio”. Es lo que denuncia el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex). Según se arguye mediante un comunicado desde esta organización conservacionista, “la Consejería de Gestión Forestal quiere talar miles de árboles que no se han quemado”.

El incendio de La Jarilla, afectó 18 términos municipales, siendo las especies arbóreas más afectadas robles (4.086 has/23,53%), encinas (359 has/2,07%), castaños (92,62 has/0,53%), masas mixtas de pinos, encinares y otras frondosas (945,55/5,45%) y pinares (56,67 has/0,33%). “Pero casi el 60% de lo que ardió, 10.344 hectáreas, eran terrenos sin árboles, con pastos y rocas”, defiende el presidente de Fondenex, Francisco Blanco, que señala que según la Junta de Extremadura, “el total de la superficie arbolada del incendio es de 7.022 hectáreas”.

“Esta catástrofe ambiental puede ampliarse si la Junta de Extremadura lleva a cabo el proyecto que ha publicado su Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en el DOE”, incide Blanco. El plan pretende “minimizar los efectos del fuego, argumentando que los daños ocasionados sobre la flora y fauna de la zona afectada han sido de gran importancia, considerando el alto valor ecológico y natural de aquella”, y que “los efectos perjudiciales del incendio sobre el ecosistema pueden ser aún mayores si no se llevan a cabo actuaciones de emergencia encaminadas principalmente a minimizar los efectos erosivos” que se originen “debido a la pérdida de la cubierta vegetal”.

“Pero hay algo que la Junta de Extremadura oculta, y esto es de suma gravedad: el fuego, ha calcinado fundamentalmente los pastos de las laderas altas de las sierras y zonas rocosas, pero no ha calcinado las grandes extensiones de bosques y dehesas, cuyos árboles, por suerte, no han sido afectados o lo han sido levemente, como se puede ver sobre el terreno”, esgrime el responsable de Fondenex.

“Hay que restaurar los parajes afectados por el fuego, empezando por el paisaje y siguiendo por la recuperación de los suelos en zonas de gran pendiente antes ocupadas fundamentalmente por matorral, pero hay grandes zonas boscosas en los terrenos más bajos, que han sobrevivido al incendio, precisamente por la resistencia de robles, encinas o castaños”, insiste.

Foto facilitada por Fondenex de una zona afectada por el fuego, aún con árboles verdes. / El Periódico

“¿Qué explicación puede dar la Junta para querer talar miles de árboles a los que el fuego no ha afectado o lo ha hecho de forma tan ligera que se recuperarán totalmente? ¿No es esto mucho peor que el incendio acaecido?”, se pregunta Blanco. “La Consejería de Gestión Forestal ya ha calculado la madera que quiere obtener: 204.784 metros cúbicos, pero no ha especificado de donde procede esta. Está claro que priman los criterios económicos sobre los de recuperación de estas sierras y valles”, apostilla.

Escrito al consejero

Fondenex se ha dirigido al Consejero de Gestión Forestal mediante un escrito, y espera "una respuesta clara y que no se pierda en retóricas inconsistentes". “La gravedad del tema es importante y es preciso que la Junta de Extremadura aclare que no hay intereses económicos de empresas forestales que permitan talar robles, encinas, castaños, etc. que no se han quemado”, remacha.

Esta organización interpondrá un Recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución de la Junta de 23 de septiembre, denunciará esta también ante la Comisión Europea por incumplir la Directiva de Hábitats y valorará una querella por destrucción en un espacio natural protegido si los trabajos se llevan a cabo.

Por último, se arguye que “según estudios recientes de prestigiosas universidades, retirar la madera quemada facilita los fenómenos de erosión y retrasa la recuperación de los hábitats naturales, pero la Junta de Extremadura retrocede a los años 70 del pasado siglo y sigue con aquellas prácticas que tanto daño hicieron a Extremadura, como los aterrazamientos de las laderas”.