Identifican una gran bola de fuego en Extremadura que sobrevuela todo el sur peninsular.

Una gran bola de fuego se ha detectado durante la madrugada de este lunes a unos 104 kilómetros de altitud sobre la localidad de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). Desde ahí, ha avanzado hacia el sureste peninsular, sobrevolando Ciudad Real y extinguiéndose a tan solo 29 kilómetros de altura sobre El Guijo (Córdoba).

El paso de este fragmento espacial fue identificado por los detectores del proyecto Smart, que pertenecen al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Según el análisis realizado por el astrofísico José María Madiedo, uno de los investigadores del centro, se trataba de una roca que procedía a su vez de un cometa.

Entró en la tierra a 127.000 kilómetros por hora

El meteoroide entró en la atmósfera de nuestro planeta a una velocidad de unos 127.000 kilómetros por hora y, debido a la velocidad, su impacto con el aire hizo que la superficie se calentara miles de grados centígrados, hasta generarse la bola de fuego que se vio por primera vez en la región y que se extendió por todo el sur del país.

Así, los observatorios astronómicos de Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Sevilla grabaron su paso a las 02:44 de la madrugada de este lunes y han señalado que la luminosidad era similar a la luna llena, lo que posibilitó que pudiera ser vista desde toda la península ibérica.

La bola de fuego recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 107 kilómetros. El análisis preliminar del fenómeno también indica que la roca se habría desintegrado completamente en la atmósfera sin que ningún fragmento hubiese alcanzado el suelo.

Sobre el proyecto

Smart es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN); se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

La Red SWEMN tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del sistema solar.