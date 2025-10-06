La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de "obligado cumplimiento"

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha hecho una llamada a la tranquilidad de la comunidad educativa extremeña con motivo de la huelga convocada para este martes, día 7 de octubre, por parte de los sindicatos docentes.

Esta manifestación tendrá lugar en Mérida a las 11.00 horas, en la que los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT reclamarán la homologación salarial de los docentes de la educación pública de Extremadura.

Resolución negociada y acordada

En nota de prensa, la Consejería ha señalado que los servicios mínimos se publicaron el pasado viernes mediante una resolución en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y ha subrayado que dicha resolución ha sido "negociada y acordada" con las organizaciones sindicales que representan a los docentes y que son los convocantes de la jornada de huelga. Asimismo, ha apuntado que lo contenido en esta resolución está redactado en los mismos términos que en convocatorias anteriores.

En concreto, ha detallado que en esta resolución se establecen los servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales en los centros de enseñanza no universitarios públicos de la región afectados por la huelga, "que son las actividades necesarias para garantizar el derecho a la formación de los alumnos".

También incluye las relativas a la dirección del centro "que garanticen la realización de la jornada laboral por el personal que no se encuentre en situación de huelga" así como en los centros con internado las necesarias para atender a los alumnos internos en las horas en las que no sean cuidados por otro personal "para garantizar el derecho a la educación del alumnado".

Garantía de derechos

Igualmente, ha precisado que se debe garantizar el derecho al trabajo del personal de los centros docentes que no secunde la huelga; el derecho de los padres del alumnado menor de edad al ejercicio de su actividad laboral al coincidir la jornada de huelga con un día laborable; y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas mínimas de convivencia.

También ha recordado que la persona que ejerza la dirección en los centros no universitarios tiene que garantizar la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar y determinar nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos, en caso de que no hubiera consenso entre los afectados, y en función del personal con que esté dotado el centro.

"El cierre de los centros educativos es totalmente contrario, por tanto, a lo dispuesto en la resolución del pasado viernes, que es de obligado cumplimiento", ha advertido.

Sanción

Finalmente, la Consejería ha incidido en que el incumplimiento de la obligación de atender a los servicios esenciales será "sancionado de conformidad con la normativa vigente". "Se trata de una jornada de huelga en la que se deben garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa", ha concluido.