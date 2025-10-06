El PP pide medidas "urgentes" para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz en Extremadura

Los diputados del PP por Badajoz en el Congreso de los Diputados, Antonio Cavacasillas y Alfonso Macías, han registrado una proposición no de ley en la que instan al Gobierno de España a llevar a cabo “medidas urgentes” para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz en Extremadura y en el país.

La iniciativa, firmada junto a la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, y otros diputados populares, reconoce al arroz como un cultivo estratégico en Extremadura, tanto por su peso económico como por su impacto social, territorial y medioambiental.

Extremadura, según ha informado el PP provincial de Badajoz en una nota, es la segunda comunidad autónoma más productora del país, destinando para esta campaña unas 20.000 hectáreas a este cultivo, un 76 por ciento en la provincia de Badajoz y el resto en Cáceres.

Campo de arroz / Archivo

Este sector, ha indicado, es “motor socioeconómico que sostiene miles de empleos directos e indirectos" en comarcas como Vegas del Guadiana, donde "además genera un importante valor añadido a través de la industria transformadora y los puestos de trabajo que mantiene”.

Situación crítica

En este sentido, han alegado los populares, diversas organizaciones agrarias han alertado de que el sector atraviesa una situación “crítica” por los elevados costes de producción, junto al incremento del precio de los fertilizantes y fitosanitarios y del gasóleo agrícola, que reducen “drásticamente” la rentabilidad.

“También genera incertidumbre entre los productores de arroz la competencia desleal por las importaciones procedentes de terceros países, principalmente asiáticos, que acceden al mercado europeo sin cumplir las estrictas exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productores nacionales”, han expresado.

Antonio Cavacasillas y Alfonso Macías han manifestado que todas estas circunstancias amenazan la continuidad de cultivo del arroz, lo que representaría una pérdida “irreparable” tanto en empleos como en sostenibilidad ecológica para la agricultura de la provincia de Badajoz y su entorno rural.

Ante este escenario, el Partido Popular considera “imprescindible” adoptar medidas urgentes para la continuidad del cultivo a largo plazo, todo ello en el marco de la reciente petición del sector arrocero, cooperativas y organizaciones agrarias para que el Gobierno central se implique en estas iniciativas.

En concreto, ha reclamado un tratamiento más justo y adaptado a las necesidades particulares del arroz, de forma que se asegure la renta de los agricultores y la continuidad de un modelo productivo que “forma parte del patrimonio agrícola extremeño”.