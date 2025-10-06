El Senado homenajea a Vara con un libro de condolencias en el que Feijóo deja su mensaje

El Senado ha abierto este lunes un libro de condolencias en memoria de Guillermo Fernández Vara, senador y vicepresidente segundo de la Cámara Alta, fallecido este domingo a los 66 años. El homenaje ha contado con el mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y busca rendir tributo a la figura del expresidente de la Junta de Extremadura, una de las voces más reconocidas del socialismo extremeño.

Feijóo ha expresado que Vara ha sido amigo y compañero durante décadas y que "se ha ido con elegancia, llevándose el respeto de la inmensa mayoría". Tras recordar que coincidieron gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos, ha añadido que su relación se ha basado en la "amistad y el respeto, a veces desde la distancia y siempre desde la buena fe. En familia, con su mujer, hijos y nietos… Guillermo ha sido un buen ejemplo".

El presidente del Senado, Pedro Rollán, recordó públicamente ayer la trayectoria de Fernández Vara, a quien definió como una persona excepcional, amable, generosa y cercana. "Uno de los mejores políticos que he conocido. Buscaba el diálogo, el entendimiento y el consenso. Siempre con un gran talante y buen humor. Su aportación al Senado ha sido ingente durante estos dos años. Su vacío será difícilmente cubierto", expresó Rollán en sus redes sociales.

La Cámara Alta despide a su vicepresidente segundo

Fernández Vara asumió la Vicepresidencia Segunda de la Cámara Alta en agosto de 2023, tras ser designado senador por la Junta de Extremadura al inicio de la legislatura.

Rollán subrayó que su fallecimiento supone "una gran pérdida para Extremadura y para España" y canceló su agenda del domingo y de este lunes para asistir a las exequias.

Bandera a media asta

"Descansa en paz, Guillermo. Un fuerte abrazo a sus familiares, amigos, compañeros en el Senado y al Partido Socialista", concluyó el presidente del Senado en un mensaje difundido en Instagram.

Como muestra de luto, la bandera de España ondea a media asta en el Palacio del Senado y se ha colocado un crespón negro tanto en la bandera que preside el Pleno como en la página web y los perfiles institucionales de la Cámara Alta.