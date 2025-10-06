Vox emplaza a Extremadura a negociar los presupuestos y advierte: "Nos encantan las elecciones"

El portavoz de la dirección nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha emplazado este lunes a los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Extremadura y Castilla y León a negociar los presupuestos de 2026 "en beneficio de los ciudadanos" y según sus exigencias, pero ya ha advertido de que su partido "no acepta chantajes" y que no tiene ningún temor a que sus presidentes decidan adelantar las elecciones. "Nosotros no aceptamos chantajes. Vamos a aprobar los presupuestos en estas comunidades autónomas si, y solo si, el Partido Popular decide hacer caso a lo que diga nuestro grupo parlamentario", ha afirmado.

En una rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha enumerado las condiciones que su formación pone sobre la mesa: salir del Pacto Verde, denunciar los excesos de la inmigración ilegal, eliminar las subvenciones a sindicatos y a ONG "que promueven el tráfico de personas" y reducir "el gasto superfluo" de las administraciones. "Si hacen todo eso, estaremos encantados de sentarnos a debatir y, en su caso, aprobar los presupuestos. Si no, no", ha recalcado.

Adelantar las elecciones

Ante la posibilidad de que los gobiernos autonómicos populares opten por adelantar comicios, como la ha dejado caer la extremeña María Guardiola, el portavoz de Vox ha sido tajante: "Si nos presentan una posición de fuerza de que, o aprobáis esto, o convocamos elecciones, pues convocad elecciones. Nos encantan las elecciones. Disfrutamos muchísimo las elecciones", ha manifestado, teniendo en cuenta la buena posición que les dejan las últimas encuestas.

En detalle, Fúster ha asegurado que el Partido Popular de Aragón "no ha mostrado acercamiento alguno" y mantiene la misma posición "que la inmensa mayoría de Génova", en alusión a la dirección nacional del PP; mientras ha reiterado que alcanzar un acuerdo sería "muy sencillo" si se dieran "pasos concretos" similares a los llevados a cabo por Fernando López Miras en Murcia o Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana.

Críticas al PSOE

En la rueda de prensa, Fúster ha aprovechado para criticar a la dirección nacional del PP subrayando que Vox se ha sentido "terriblemente solo" porque mientras ellos iban a los juzgados a denunciar "la asquerosa corrupción socialista", los 'populares' negociaban con los "chistorras" el reparto del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, o pactando la repartición de "ilegales" por toda España para llamar luego a Vox "racistas y xenófobos".

"No existe ni jamás ha existido un PSOE bueno ni uno menos corrupto", ha resumido Fúster, antes de advertir de que su partido va a denunciar la corrupción socialista "hasta el final". "No vamos a parar hasta verlos en prisión a todos y cada uno de ellos", ha concluido. "Que el PSOE era un partido corrupto y lleno de chistorras, ya lo sabíamos, pero no estamos ante el caso Cerdán, el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Begoña o el extraño caso del hermano del presidente, que no sabía dónde estaba su despacho o en qué país reside, sino que estamos ante el 'caso PSOE'", ha detallado.