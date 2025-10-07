La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados

La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 15.500 euros a las empresas que contraten a militares retirados de las Fuerzas Armadas por haber cumplido los 45 años. La medida se recoge en la nueva convocatoria del programa Empleo Estable, que busca favorecer la inserción de colectivos con especial dificultad para reengancharse al mercado laboral.

Con una cuantía global de 32 millones de euros, el Ejecutivo extremeño subvencionará los contratos indefinidos para que las empresas vean reducidos los costes laborales. "Apostamos por el empleo de calidad, esencial para el desarrollo de nuestra tierra", ha explicado en rueda de prensa la consejera portavoz, Elena Manzano. Al programa Empleo Estable podrán optar tanto las empresas que opten por una contratación indefinida inicial como aquellas que conviertan un contrato temporal en indefinido.

5.000 contrataciones

La nueva convocatoria llega, según Manzano, después del éxito de la anterior, en la que se concedieron un total de 5.657 ayudas con una inversión de 28 millones de euros. Esta cuantía ya supuso un incremento del 75% sobre la partida de 2023 y ahora se suman otros cuatro millones más, hasta un total de 32 para subvencionar alrededor de 5.000 contratos. El importe final de las ayudas dependerá del programa y los tramos salariales del trabajador, pero oscilarán entre los 5.500 y 23.400 euros.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la línea específica del Bono Impulsa Defensa, una medida que la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció en el último debate sobre el estado de la región para favorecer la inserción de los militares retirados de las Fuerzas Armadas por haber cumplido los 45 años. En este caso, el montante de la subvención puede llegar a los 15.525 euros.

Los consejeros de Economía, Hacienda y Cultura, durante la reunión del Consejo de Gobierno. / JUNTA DE EXTREMADURA

Asimismo, dentro del programa Empleo Estable se pone en marcha el Bono Impulsa Futuro, destinado a parados de larga duración que hayan completado una formación financiada por el Sexpe. En este caso la ayuda puede alcanzar los 16.200 euros por contratación y elevarse hasta el máximo contemplado (23.400 euros) si la empresa pertenece a los denominados sectores prioritarios (industria, energía, comercio, hostelería, TIC o sanidad) y el contrato es para una mujer víctima de violencia de género.

Obras del Aepsa

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la convocatoria de ayudas a los municipios para la ejecución de proyectos en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa), el antiguo PER, con un presupuesto de 5,4 millones de euros. Los fondos llegarán a los ayuntamientos que por resolución haya aprobado el SEPE durante el ejercicio 2024, con base en su normativa específica dentro del Aepsa. En ningún caso, el porcentaje a aplicar a cada entidad podrá exceder del 30% del total.

La Junta destaca que el establecimiento de estas ayudas contribuye al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio rural, pues mejora las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas participantes y favorece el mantenimiento del empleo en las entidades locales de la región.