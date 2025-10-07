Señales, barreras y nuevo firme: Extremadura actuará en 16 carreteras con tramos críticos para motoristas

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura va a invertir 2,8 millones de euros en la mejora de 16 tramos de carretera de la red autonómica considerados de especial peligrosidad para los motoristas. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la licitación de los contratos, que se han diseñado de acuerdo a los estudios de Diagnóstico de Seguridad Vial disponibles en relación con los sistemas de protección para motoristas.

Según los datos facilitados en rueda de prensa por la consejera portavoz, Elena Manzano, en lo que va de año se han registrado en Extremadura 23 accidentes con motoristas implicados. Como consecuencia de ellos han resultado heridas de diversa consideración un total de 28 víctimas, sin que afortunadamente haya habido que lamentar fallecidos.

Medidas de protección

En cuanto a las actuaciones, Manzano ha informado de que se van a colocar señales para alertar a los animales de la existencia de una carretera y evitar así que crucen y provoquen atropellos o colisiones, además de tratar el pavimento en las zonas con curva para aumentar la adherencia y evitar la pérdida de control del vehículo.

También se van a reforzar las barreras de seguridad para proteger a los motoristas en las curvas y se van a colocar en la vía señales horizontales para alertar a los conductores de zonas de peligro o zonas que requieren de especial atención.

Los tramos más peligrosos

El contrato está dividido en tres lotes. El lote 1, con obras que se desarrollarán durante cuatro meses, contempla actuaciones en las carreteras:

EX-203, de Plasencia al límite provincial de Ávila por Jaraíz de la Vera.

de Plasencia al límite provincial de Ávila por Jaraíz de la Vera. EX-205, de Portugal a Hervás por Villanueva de la Sierra y Villasbuenas de Gata.

de Portugal a Hervás por Villanueva de la Sierra y Villasbuenas de Gata. EX-208 , de Plasencia a Zorita.

, de Plasencia a Zorita. EX-370 , de Plasencia a Pozuelo de Zarzón.

, de Plasencia a Pozuelo de Zarzón. EX-118, de Guadalupe a Navalmoral de la Mata.

de Guadalupe a Navalmoral de la Mata. EX-386, de la N-V a Castañar de Ibor por Deleitosa.

Provincia de Badajoz

El lote 2, cuyas actuaciones se desarrollarán en tres meses, incluye la actuación en las carreteras:

EX-103 , de Puebla de Alcocer a Ex-201 por Llerena.

, de Puebla de Alcocer a Ex-201 por Llerena. EX-112, de Zafra a Villanueva del Fresno.

El lote 3, que se ejecutará en cuatro meses, incluye:

EX-104, de Villanueva de la Serena al límite provincial de Córdoba por Cabeza del Buey.

de Villanueva de la Serena al límite provincial de Córdoba por Cabeza del Buey. EX-105, de Don Benito a la frontera con Portugal.

de Don Benito a la frontera con Portugal. EX-209 , de Badajoz a Mérida por Montijo.

, de Badajoz a Mérida por Montijo. EX-300 , de Badajoz a Almendralejo.

, de Badajoz a Almendralejo. EX-320 , de Zafra a Barcarrota.

, de Zafra a Barcarrota. EX-322, de Cabeza del Buey a Puebla de Alcocer.

de Cabeza del Buey a Puebla de Alcocer. EX-345, de Don Benito a Higuera de la Serena.

de Don Benito a Higuera de la Serena. EX-363, de Talavera la Real a La Albuera.

De estas 16 carreteras sobre las que se va a actuar, las que más accidentes registran con motoristas son la EX-208, la EX-370, la EX-103, la EX-112, la EX-300 y la EX-322.