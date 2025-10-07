Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: "No queremos ser menos que el resto"

"Los docentes extremeños no somos menos que el resto de España". Así reza una de las pancartas que en la mañana de este martes están discurriendo por el centro de Mérida portadas por los maestros que se han echado a la calle para exigir al Gobierno regional la homologación salarial con la media estatal. Los cinco sindicatos (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública (órgano de diálogo con la Junta) han convocado esta huelga que, según han asegurado, está siendo secundada por el 80% de los 700 centros educativos públicos.

La portavoz del Gobierno autonómico, Elena Manzano, ha informado de que el seguimiento provisional de la huelga en el ámbito educativo se sitúa en el 36,40%, con datos contabilizados hasta las 10 horas. De esta forma, ha señalado que el 63,6% del profesorado ha acudido a clase en este primer recuento. "La jornada se está desarrollando con normalidad y sin incidencias reseñables. Los servicios mínimos establecidos por la Junta de Extremadura y negociados con los sindicatos están funcionando con normalidad", ha asegurado.

El acto central de la jornada es una manifestación que ha partido a las once de la mañana desde la rotonda del puente Lusitancia de la capital extremadura, que está siendo secundada por miles de profesores procedentes de numerosos puntos de la región. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Tomás Rodríguez, en representación de las organizaciones convocantes, ha traslado que tras un año de negociación la Consejería de Educación "no se toma en serio" la homologación salarial que lleva en su programa electoral el PP.

Cabe señalar que las negociaciones con el departamento educativo comenzaron en enero, pero las cantidades ofrecidas no convencen a los sindicatos, al considerar que con estas no se consigue la homologación salarial. En este sentido, Rodríguez recuerda que en febrero les ofrecieron una subida de 30 euros. En mayo, la propuesta se incrementó hasta los 80 euros: "Tenía trampa porque nos pagaban a partir de septiembre de este curso, no se le iba a aplicar la retroactividad a las medidas y tampoco homologamos".

"Si la Junta no se toma en serio esta negociación, en enero de 2026 los docentes de la educación pública de Extremadura vamos a ser los peor pagados de todo el Estado", ha lamentado. "Quiero aclarar que aquí estamos en una negociación de homologación salarial con los docentes del resto de España, lo que ellos llaman en su programa electoral equiparación salarial. No estamos en una negociación de mejora salarial", ha recalcado el portavoz. En esta línea, ha señalado que desde que comenzaron la negociación, otras comunidades que estaban por detrás en retribuciones salariales han mejorado sus condiciones.