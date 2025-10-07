Los hospitales extremeños contarán con nuevos sillones para pacientes y familiares: "modernos, mucho más cómodos y reclinables"

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a renovar los sillones para pacientes y familiares de los ocho hospitales de la región por otros más modernos, "mucho más cómodos y reclinables". El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la contratación del suministro por acuerdo marco, dentro del Plan de Acción de Humanización del SES, con una inversión total de 2,6 millones de euros. "Trabajamos para que cada persona que entra en un hospital se sienta atendida, cuidada y, por supuesto, acompañada", ha destacado en rueda de prensa la consejera portavoz, Elena Manzano.

Las estimaciones de necesidad se han establecido con la información facilitada por cada área de salud, "conocedoras de la necesidad de este equipamiento para los hospitales del SES", y en función del número de camas disponibles. Se trata, según Manzano, de una renovación "sin precedentes", cuyo objetivo es garantizar el bienestar y el descanso de los enfermos y sus familiares en situaciones muchas veces muy delicadas y complicadas. "Damos un paso más para que la estancia en el hospital sea más llevadera, garantizando el confort y bienestar", ha señalado la consejera.

Plan de Humanización del SES

La renovación se enmarca en el Plan de Humanización del SES, que entre sus medidas contempla la mejora integral de los espacios sanitarios para que sean más cómodos y agradables. Así, por primera vez en 20 años, se plantea la renovación del mobiliario clínico de hospitales y centros de salud. Equipamiento básico como colchones, camillas, mesillas, taquillas o sillones serán sustituidos tras más de dos décadas sin renovar pese a tratarse de algo "tan necesario y esencial" para el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios.

El pasado mes de julio ya se autorizó, por 13,8 millones de euros, otro contrato para la sustitución de camas (en sus distintas modalidades), colchones, sobrecolchones, mesillas, sillones, sillas de ruedas, taquillas y camillas hidráulicas. También en este caso se optó por la contratación mediante acuerdo marco de racionalización, para ir adquiriendo este mobiliario conforme se necesite, bien por obsolescencia tecnológica del material existente o bien por su deterioro.

13,5 millones para medicamentos

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno también ha autorizado al SES la firma de un contrato administrativo para la adquisición de medicamentos por importe de 13,5 millones de euros. Se trata de medicamentos no exclusivos de uso hospitalario, pero que incluyen principios activos (amoxicilina, azitromicina, carboplatino, docetaxel, enoxaparina, fluconazol, imatinib, levofloxacino, metotrexato o vancomicina, entre otros) que son esenciales para el tratamiento de múltiples patologías en los centros hospitalarios del SES.

Igualmente, se ha autorizado la contratación de los servicios de consultoría, diseño, desarrollo y mantenimiento de la Oficina del Dato en el SES, por un importe de 2,8 millones de euros. "La implantación de la Oficina del Dato y la plataforma de datos corporativa han supuesto un hito estratégico, proporcionando un ecosistema robusto y escalable para la gestión de datos en el ámbito asistencial, financiero y organizativo", se explica.

Se han implementado casos de uso en áreas críticas como la gestión de listas de espera, la gestión de la prestación farmacéutica, la monitorización de procesos asistenciales integrados y la mejora del acceso a la información para la toma de decisiones.