La nueva norma que endurece la creación de universidades privadas deja en el aire dos proyectos en Extremadura

Poner en marcha una universidad privada es desde este martes más complicado en España. El Consejo de Ministros ha dado hoy el visto bueno al nuevo real decreto que endurece los requisitos para la creación de nuevas universidades ya sean públicas, privadas, presenciales o virtuales, y que deja en el aire dos de los cuatro proyectos de universidades privadas que se están tramitando en Extremadura.

En concreto, son los que todavía no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) los que a priori deberán regirse por la nueva normativa, que entrará en vigor a finales de este mes.

Se trata de la Universidad Europa de Extremadura, promovida por Iniciativa Educativa Extremadura, que planea una oferta de once carreras con Medicina, Farmacia y Enfermería como reclamo principal y sede en Cáceres, y también del proyecto de la Universidad CEU Núñez de Balboa, de la mano de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y con sede en Jerez de los Caballeros, que plantea una oferta de once grados (Ciberseguridad y Filosofía, entre ellos), nueve másteres y dos doctorados, todo en la modalidad virtual.

Los dos proyectos más avanzados

Los otros dos proyectos en marcha ya han pasado por el Ministerio de Educación y seguirán su tramitación con la normativa en vigor hasta el momento. Son la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde), que tendrá sede en Badajoz y precisamente este jueves en el pleno de la Asamblea afronta el debate decisivo para su creación, y también la Universidad Abierta de Extremadura, una iniciativa del Grupo Planeta que prevé instalarse en Badajoz y que ha recibido recientemente el informe favorable del CGPU.

La nueva normativa, a la que la Junta de Extremadura ha presentado alegaciones y rechaza, establece un nuevo informe favorable vinculante para continuar la tramitación de un proyecto privado, bien de la agencia de calidad autonómica o de la ANECA, y también pedirá que se alcance un mínimo de 4.500 alumnos en los seis primeros años, entre otras nuevas consideraciones que tendrán que cumplir.