El virólogo José Antonio López ingresa en la Real Academia Europea de Doctores

José Antonio López Guerrero, catedrático de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid y divulgador científico, ha sido investido como académico de la Real Academia Europea de Doctores (RAED). El virólogo nació en Madrid pero tiene orígenes familiares en la localidad extremeña de Esparragalejo (Badajoz), la que él llama «patria chica» y donde recientemente han inaugurado un nuevo parque con su nombre.

Además de su labor investigadora, López Guerrero es autor de varios libros, el más reciente, que acaba de publicarse, se titula ‘Los buenos virus’. Asimismo, en su faceta como divulgador científico, el extremeño se convirtió en uno de los rostros más populares durante la pandemia de covid.

La Real Academia Europea de Doctores (RAED) es una institución centenaria (antes con otras denominaciones) que reconoce con el título de académico de honor a personalidades que hayan «prestado servicios relevantes a la RAED o hayan conseguido un destacado prestigio público».

Este título les sirve para asistir y ocupar un lugar en el estrado en las sesiones públicas, presentar trabajos científicos, disertar sobre su dedicación y ostentar la Medalla de la Academia. Entre los extremeños que pertenecen a la institución se encuentra Segundo Píriz, quien fuera rector de la Universidad de Extremadura durante ocho años.