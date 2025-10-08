Así fue la boda del torero extremeño Israel Lancho con Mercy Talavera

El torero extremeño Israel Lancho pasaba por el altar el pasado septiembre en la catedral de Badajoz. Lancho cumplía, por fin, uno de sus sueños, casarse con el amor de su vida, la peruana Mercy Talavera, madre de sus dos hijos.

La pareja llevaba once años de relación desde que se conocieran tomando café en una terraza en Lima: "Te dije que vendrías a vivir a España conmigo. Sonreíste y me miraste como pensando que estaba loco. Y en parte tenías razón, loco por ti". Con estas palabras anunciaba su compromiso en redes sociales el torero antes del gran día.

Las fotos de la ceremonia las ha publicado en exclusiva la revista Semana este miércoles. El flamante matrimonio comparte portada con otro notable enlace, el de los duques de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que pasaban por el altar este 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla.

El propio Lancho, dedicado en la actualidad a los negocios empresariales y a la gestión de su finca ganadera, ha publicado las fotografías del reportaje. "Sin duda un gran día para el recuerdo", ha escrito.

El conocido torero, que dio el salto a la televisión de la mano del programa Gran Hermano VIP, nunca ha ocultado lo enamorado que está Mercy y el orgullo que siente de la familia que ha formado con ella. Juntos disfrutan del campo extremeño en su finca La Dehesada, donde tuvo lugar la celebración. "Hemos esperado el momento oportuno para casarnos. Pero ya cuando la conocí en Perú supe que había encontrado a la mujer de mi vida, fue un auténtico flechazo", reconoce a la revista.

El torero con Mercy Talavera y sus hijos / IG

Otra boda de revista es la que tendrá lugar este próximo fin de semana en Cáceres, donde se casa el hermano de la duquesa de Húescar, Sofía Palazuelo. Fernando Palazuelo, impulsor del hotel de cinco estrellas en el Palacio de Godoy ha elegido la capital cacereña para dar el 'sí quiero' a otra peruana, la actriz Micaela Belmont.

La pareja se casa en la iglesia de Santiago, a unos metros de donde se celebrará el banquete, el recién inaugurado Hotel Hilton de Godoy. Está previsto que el evento congregue en el casco histórico de Cáceres a una nutrida representación de personalidades peruanas y españolas.