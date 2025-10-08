La CNMC advierte de que Cáceres y Badajoz podrían necesitar nuevas adjudicaciones de prefijos telefónicos

En principio, tranquilidad. Hay números suficientes para todos. Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su informe anual de 2024, sobre la numeración en España, que, a pesar de la buena situación general, hay ocho provincias que "podrían necesitar nuevas adjudicaciones en el futuro".

Tras confirmar que no hay riesgo de agotamiento urgente de prefijos en ninguna provincia, debido a las medidas preventivas implementadas en los últimos años, la entidad señala que Málaga, Albacete, Valladolid, La Rioja, Toledo, Badajoz y Cáceres posiblemente precisen esas nuevas adjudicaciones con un número más.

El regulador destaca que la clave para evitar el agotamiento ha sido el cambio de criterio en 2021, pasando a asignar bloques de 1.000 números en lugar de 10.000. Esto ha permitido que todas las provincias cuenten con más de un centenar de bloques libres de numeración geográfica. "Esto permite ajustar mejor las asignaciones a las necesidades reales de los operadores y da margen suficiente para cubrir la demanda a corto y medio plazo", indica la CNMC, responsable de la gestión de la numeración en España. Cada año realiza un seguimiento del uso, la situación y del ritmo de las nuevas asignaciones.

Las provincias que ya han cambiado

Así, todas las provincias españolas tienen números de teléfono fijos con 9 dígitos. Y casi todos los prefijos de España empiezan por 9 seguido de otros ocho dígitos, (927 en Cáceres y 924 en Badajoz), aunque, como viene pasando en los últimos años, cada vez es más habitual recibir llamadas desde un número provincial que empiece por 8, al haberse ampliado la numeración. Así, ya en 2020 se implementaron nuevos prefijos telefónicos que comienzan con el número 8 en 15 provincias españolas para suplir la saturación de números en las provincias que tradicionalmente usaban el 9. Fueron Alicante, Almería, Cantabria, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Salamanca, Sevilla y Valencia.

Además, el informe semestral de la CNMC subraya una mejora significativa en la eficiencia del uso de los números subasignados. Así, en cuanto a la numeración geográfica, la eficiencia se sitúa en el 85% (frente al 77% de 2023); y en cuanto a las tarifas especiales (800, 900, 901 y 902), la eficiencia alcanzó el 80% (un gran aumento desde el 17% de 2023).