Extremadura, de las regiones que más crecen por el Black Friday: 1.420 contrataciones previstas

Extremadura es una de las comunidades que se verá beneficiada por la semana del Black Friday. El popular evento comercial en el que las tiendas ofrecen descuentos significativos generará 1.420 empleos en Extremadura, un 2,9% más que en 2024, según un informe reciente publicado por la empresa especializada en conectar empresas con especialistas, Randstad. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio, la logística y el transporte durante este periodo.

Aunque el día clave siempre es el último viernes de noviembre, conocido como 'viernes negro' y que este año cae el día 28, los comercios comienzan a realizar ofertas desde el comienzo de la semana. Muchos lo extienden hasta el siguiente lunes, 1 de diciembre, conocido como Cyber Monday, en el que los descuentos se centran en el mercado electrónico. Estas tradiciones americanas se han extendido a nivel global y abren la veda de las primeras compras navideñas a precios más asequibles.

Análisis nacional

A nivel nacional, Randstad prevé que se generen alrededor de 110.830 contrataciones en España, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024 (110.795).

En términos de volumen, Cataluña crece un 3% y vuelve a liderar las contrataciones con 19.680 firmas, seguida muy de cerca por Andalucía (18.680) aunque desciende un 6,8% respecto a la temporada pasada y la Comunidad de Madrid (18.180), que sube un 1,8%. Territorios como La Rioja, Galicia, Murcia, la Comunidad Valenciana, País Vasco también descienden en contrataciones respecto al año pasado, además de Andalucía.

Contratación por Comunidades Autónomas. / Randstad

Por sectores

Por sectores, el 59,3% de los contratos se firmarán en transporte y logística, concretamente más de 65.700. Esta cifra supone un descenso del 6,8% respecto al año pasado. Por otro lado, el comercio representará el 40,7% del total, alcanzando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.

Las principales demandas de las empresas logísticas se traducen en empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales.