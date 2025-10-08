La mujer rural en Extremadura: "Estamos muy discriminadas con respecto a las del mundo urbano"

-¿Cuál es el perfil de la mujer rural en Extremadura?

-La verdad es que no hay un perfil tipo de la mujer rural en Extremadura, ya que en general es muy variopinto. Desde una chica de 20 años que decide emprender y montar su negocio de textil, costura o agroalimentario hasta una mujer de 65 años que vive o trabaja en su pueblo. La mujer rural no es solo la que trabaja en el campo y se dedica a la agricultura o ganadería.

-Desde Fademur, ¿cuáles son los servicios principales que prestan?

-Apostamos muy fuerte por la formación de las mujeres rurales, ya que consideramos que es fundamental para su progreso y el avance desde el medio rural. Por ello, impartimos cursos con certificados de profesionalidad, de hecho, actualmente estamos impartiendo uno y vamos a poner en marcha otro próximamente. También trabajamos mucho todo lo relacionado con el empoderamiento y emprendimiento de la mujer, pues tenemos una importante red de emprendedoras rurales a las que ofrecemos formación.

-¿Cómo es emprender desde el mundo rural?

-La realidad es que resulta muy difícil emprender desde el medio rural, por este motivo, desde la Federación trabajamos para fomentar ese espíritu emprendedor de la mujer rural que apuesta por quedarse en su pueblo a pesar de todas las dificultades y de todas las trabas que se encuentra. Por ejemplo, si una mujer decide poner en marcha una cooperativa rural en su pueblo, le aportamos toda la información que necesite. En este sentido, ahora vamos a iniciar unos talleres de inteligencia artificial para que las mujeres puedan aplicarlos a su proyecto de emprendimiento.

-¿En qué sentido trabajan en el ámbito de la violencia de género?

-Ofrecemos talleres de sensibilización e incidimos mucho en esta cuestión. A las mujeres de los pueblos les cuesta mucho denunciar por la falta de anonimato, por vergüenza o por el qué dirán, todo el mundo te conoce y no se atreven. Nosotros hemos lanzado varias campañas sobre esta problemática y en Youtube hemos publicado varios vídeos. Uno de ellos se titula 'En un pueblo todo se sabe. O no'.

-¿Considera que las mujeres rurales se sienten discriminadas?

-Sí, tenemos una discriminación brutal con respecto a la mujer del mundo urbano. Hay una carencia importante de servicios básicos, ya que en muchos pueblos de Extremadura no tienen buena conexión a internet y esa es una de nuestras principales trabas. El tema de la conciliación también es muy importante, no podemos pretender que una mujer ponga en marcha un negocio propio desde su pueblo si es imposible conciliar, si no tiene un servicio de guardería o un colegio donde dejar a su hijo y tiene que desplazarse al pueblo de al lado. Además, está toda la problemática del transporte. Cada vez tenemos menos líneas de autobuses y muchas mujeres mayores no tienen carnet de conducir. Y sobre las cuestiones burocráticas, en muchas ocasiones necesitan de una formación previa.

-¿Cuáles son vuestras reivindicaciones?

-Necesitamos medidas que ayuden a la conciliación familiar, porque es una mentira absoluta, no existe. Además, se ha frenado la formación de calidad para la mujer del mundo rural, por ello desde Fademur llevamos nuestros talleres a las mujeres de los municipios menores de 3.000 habitantes, que son las que tienen mayores dificultades para acceder a las formaciones al no poder desplazarse a las ciudades. En líneas generales, en los pueblos necesitamos contar con muchos más servicios.