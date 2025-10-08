Pedro Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía Cáceres-Badajoz mientras la Junta lamenta que no se le haya invitado y pide celeridad

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han visitado las obras de la autovía que conectará Cáceres con Badajoz, una demanda histórica desde el momento en que las dos capitales de Extermadura no están unidas por una conexión como merece el territorio.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de construcción del primer tramo entre Cáceres y el río Ayuela que formará parte de la A-58, una autovía que conecta actualmente el municipio de Trujillo con Cáceres y cuya prolongación hacia el suroeste permitirá la conexión de estos dos municipios con Badajoz. Las obras para la construcción de este nuevo tramo de 13, 5 kilómetro de longitud cuentan con un presupuesto de 94.302.458 euros.

Este tramo tiene su inicio en las proximidades de la ciudad de Cáceres, enlaza con la A-66, y discurre por los llanos de Cáceres pasando sobre los ríos Salor y Ayuela). El trazado discurre de noreste a suroeste, paralelo por el oeste a la traza de la N-523

Precisamente, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha afirmado este miércoles que "al ritmo actual de licitación y redacción de proyectos" de la autovía Badajoz-Cáceres, "pasarán décadas" hasta ver finalizadas las obras, de ahí que haya pedido al Ejecutivo central que acelere todos estos trabajos. Manuel Martín, según recoge Efe, ha dicho que "sin desmerecer el trabajo encomiable que realizan las firmas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en la obra Cáceres-río Ayuela, sí se debe lamentar la falta de invitación a la Junta de Extremadura por parte del presidente del Gobierno y del ministro de Transportes, Oscar Puente, para que se les acompañe". "Todo ello más si cabe cuando el ministro de Transportes denunciaba hace una semana la falta de presencia de autoridades autonómicas y locales durante una visita similar en Aragón; hoy tenía la ocasión para corregir esta circunstancia", ha apuntado. El consejero ha considerado que Pedro Sánchez "viene a hacerse la foto", pero "ello no tapa el déficit de infraestructuras y de inversión" del Gobierno central con la comunidad autónoma. En su opinión, la visita podría responder "al interés de anunciar la licitación del comienzo de las obras proyectadas entre Badajoz y Bótoa, 14 kilómetros (dentro de este mismo proyecto de autovía) cuya licitación estaba prevista para antes de verano". Martín ha afirmado que "la conexión entre Badajoz y Cáceres está proyectada en ocho tramos, uno de ellos (Cáceres-río Ayuela) en obras que avanzan a buen ritmo", y en el caso de la capital pacense a Bótoa "no se han licitado aún las obras". Por tanto, ha subrayado que quedan "pendientes" aún muchos otros tramos de longitudes similares. "A este ritmo de licitación y redacción de proyectos pasarán décadas hasta ver la autovía finalizada, una situación que no es de recibo, es un bochorno para los extremeños, por lo cual el Gobierno central debe acelerar este desarrollo y sacar a licitación los proyectos pendientes y las obras. Si hay que meter más máquinas -ha planteado-, que se metan más máquinas".