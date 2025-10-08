La producción de aceite aumentará en Extremadura, pero el calor reduce las buenas previsiones

Las primeras estimaciones sobre la producción de aceite de oliva para la campaña 2025/2026 que ahora da sus primeros pasos apuntan a que se moverá en unos valores similares a los obtenidos durante la que se cerró hace menos de diez días, el pasado 30 de septiembre. Será así tanto en Extremadura como en el conjunto del país, si bien estos cálculos iniciales señalan un ligero repunte en Extremadura, de algo más del 3%, hasta alcanzar las 80.500 toneladas, mientras que para España se pronostica una pequeña baja (-3%, hasta las 1.371.938 toneladas), según las cifras del aforo del olivar publicadas recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

«De acuerdo con esta previsión, los datos se sitúan en nuestros niveles medios de producción por segundo año consecutivo y nos deben permitir un abastecimiento fluido del mercado nacional y de nuestras exportaciones a terceros países», subrayó el ministro de Agricultura, Luis Planas, este pasado viernes.

Las intensas lluvias registradas en la primavera permitieron una floración y cuajado del fruto excelente, que hacía vaticinar una cosecha muy elevada, pero estas buenas expectativas se han contenido por las altas temperaturas estivales registradas en las principales zonas productoras españolas, que han acabado por afectar a las aceitunas.

Las próximas semanas

En este sentido, las condiciones climatológicas de las próximas semanas serán igualmente determinantes para garantizar la correcta evolución de la campaña y el rendimiento de aceite. Por provincias, de las almazaras de Badajoz se pronostica que saldrán unas 71.500 toneladas (+1,2% respecto a la precedente) y de las de la de Cáceres, unas 9.000 (+25,6%).

«Tenemos más superficie que está alcanzando su tope de producción, y eso será lo que va a tirar un poco para arriba» Alfonso Montaño — Oleólogo y responsable del Departamento de Tecnología de los Alimentos del Ctaex

«Todo pintaba en mayo bien, con una buena floración», coincide Alfonso Montaño, oleólogo y responsable del Departamento de Tecnología de los Alimentos del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex). No obstante, estas buenas previsiones se han visto frenadas por «las altísimas temperaturas que hemos tenido en agosto, que han parado la maquinaria de síntesis del aceite y por la sequía. Aunque han caído 30 litros por metro cuadrado ahora, y la aceituna en una semana ha dado un giro muy bueno, necesitamos lluvia hasta final de octubre y no parece que vayamos a tenerla», detalla. Al impacto de la climatología se suman los efectos del prays (polilla del olivo), un insecto que provoca la caída del fruto. «Ha habido algunas zonas muy afectadas», explica este responsable del Ctaex.

En el caso extremeño, Montaño también pronostica que este año habrá un «ligero» incremento de la producción de aceite, si bien lo atribuye a que se «va incorporando más producción de aceituna de los olivos en marcos intensivos». Árboles sembrados en los últimos años que empiezan a dar sus primeros frutos estos meses. «Quizás el rendimiento graso de la aceituna no sea mayor esta campaña, pero tenemos más superficie que está alcanzando su tope de producción, y eso será lo que va a tirar un poco para arriba», incide.

Andalucía, a la baja

Para Andalucía, la indiscutible principal zona aceitera de España, las previsiones dadas a conocer por el ministerio recogen un descenso global del 5%, hasta las 1.080.900 toneladas. Un decremento que es mucho más acusado, del 15%, en el caso de Jaén, la provincia donde más aceituna pasa por los molinos, que se quedará en las 475.000 toneladas.

En Extremadura «hay apetencia de empezar a coger aceituna» y en alguna zona de la provincia de cultivos superintensivos en la provincia de Cáceres ya se prevé hacerlo esta misma semana, resalta este experto. «Se va a arrancar con buen ritmo y también con muy buena calidad. Si Jaén está flojeando, este puede es un año importante para Extremadura», defiende este oleólogo.

Además de este horizonte de campaña nacional, los datos de exportaciones «son muy buenos, las previsiones es que vamos a necesitar aceite de fuera. De Portugal, y de Marruecos o Túnez a lo mejor también. Por tanto, los precios no deberían ir a la baja». «Es una buena oportunidad» para el sector en la región, esgrime. «Por el buen precio y porque aquí en Extremadura estamos consiguiendo sacar buenos aceites que se están valorando más por las envasadoras». Dos factores que «nos pueden situar más en el en el mercado», concluye.