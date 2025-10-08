Extremadura
¿Qué supermercados abren durante el Puente de la Hispanidad?
Estos son los supermercados y centros comerciales que abren el próximo 13 de octubre en Extremadura.
Con motivo del Puente de la Hispanidad, festivo Nacional en España, muchos comercios y supermercados en Extremadura adaptarán sus horarios el próximo lunes 13 de octubre. Aunque se trata de un día no laborable, la apertura comercial está autorizada, por lo que algunos establecimientos abrirán sus puertas en horario especial, mientras que otros permanecerán cerrados.
Estos son los supermercados y centros comerciales que abrirán sus puertas el 13 de octubre:
Ficha de horarios
- Mercadona: Cerrado
- Carrefour: 10:00 a 22:00h
- Carrefour Express: 10:00 a 15:00h
- Supermercados DIA: 9:00 a 14:30h
- ALDI: 9:00 a 21:30h
- SPAR: 9:00 a 15:00h
- Centro Comercial Ruta de la Plata: 11:00 a 21:00h
- Centro Comercial El Faro: 10:00 a 22:00h
- El Corte Inglés: 11:00 a 21:00h
Mercadona
Mercadona no abrirá ninguno de sus supermercados durante la jornada del lunes.
Carrefour
Los establecimientos de Cáceres, Badajoz (La Granadilla y carretera de Valverde), Mérida y Plasencia abrirán sus puertas el lunes 13 de octubre con horario de festivos, de 10:00 a 22:00 horas. Los Carrefour Express, por su parte, mantendrán su horario habitual, tanto el domingo como el lunes, de 10:00 a 15:00 horas.
Supermercados DIA
Mantendrá su horario habitual de festivos, de 9:00 a 14:30 horas, aunque se recomienda consultar el horario específico de cada tienda.
ALDI
Las tiendas ALDI abrirán sus puertas en Cáceres, Badajoz y Mérida en su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas.
SPAR
SPAR abrirá sus puertas el próximo lunes en su horario de festivos, de 9:00 a 15:00 horas.
Centro Comercial Ruta de la Plata
Abrirá sus puertas el lunes 13 de octubre con horario reducido, de 11:00 a 21:00 horas.
Centro Comercial El Faro
El Faro permanecerá cerrado durante la jornada del domingo. Sin embargo, el lunes 13 vuelve a abrir sus puertas en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.
El Corte Inglés
Abrirá el lunes con un horario especial de 11:00 a 21:00 horas, tanto en el centro principal de Badajoz como en el Supermercado de El Corte Inglés de la Avenida Juan Carlos I, en Badajoz.
- Somos un sitio con una carta distinta al resto
- El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Sor María Rocío, nueva hermana de las Descalzas de Badajoz: «No lo dejé todo, lo encontré todo en el Señor»
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- Los bares y restaurantes más antiguos de Badajoz que todavía puedes visitar
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez