Vegas Altas pide reforzar el plan contra el Virus del Nilo, que suma cuatro fallecidos

La preocupación por la Fiebre del Nilo ya es evidente en las localidades de las Vegas Altas, el área de salud más afectada por el virus tanto en Extremadura como a nivel nacional, donde en las últimas semanas se han registrado cuatro fallecimientos. La inmensa mayoría de los contagios de 2025, y la totalidad de las muertes del país, se han producido en esta comarca que presenta una amplia superficie de cultivos de regadío, muy favorables, por su humedad y temperatura, a la proliferación de mosquitos del género cúlex, que transmiten esta enfermedad de las aves a los humanos.

En municipios como Zurbarán y Vivares, sus alcaldes coinciden en valorar positivamente las iniciativas que se han impulsado desde la Diputación de Badajoz y desde la Junta de Extremadura para controlar la proliferación de estos insectos, aunque advierten de que las medidas deben reforzarse a fin de garantizar la seguridad de la población.

Desde Zurbarán

La regidora de Zurbarán, Sara Chavero, reconoce que el programa ha permitido reducir notablemente la presencia de mosquitos en verano, aunque insiste en que el trabajo «no es suficiente». «Se ha notado bastante menos plaga, pero acabar con los mosquitos en zonas de regadío con encharcamiento resulta imposible», señala.

Sara Chavero. / SAMUEL SÁNCHEZ

«Las acciones deberían prolongarse al menos hasta final de octubre» SARA CHAVERO — Alcaldesa de Zurbarán

Tras los últimos casos mortales, Chavero admite que existe inquietud entre los vecinos, especialmente entre las personas mayores, y reclama que los tratamientos se mantengan más allá de los meses de verano. «Se ha parado de fumigar terminando septiembre y los arrozales siguen encharcados. Las acciones deberían prolongarse al menos hasta finales de octubre y adelantarse también al inicio de la campaña», apunta.

Desde Vivares

Una visión similar comparte el alcalde de Vivares, Jairo Pino, que califica de «muy positiva y fundamental» la participación de su municipio en el plan de control de mosquitos. Explica que la estrategia de combinar tratamientos larvicidas en arrozales y zonas de encharcamiento con adulticidas en parques y espacios verdes, «ha sido clave» para reducir de forma drástica la presencia del insecto. No obstante, advierte de que la población reclama continuidad. «Existe preocupación, pero más preventiva que alarmista. Lo que nos piden los vecinos es que los tratamientos no se detengan y que la información sea clara», sostiene.

Jairo Pino. / SAMUEL SÁNCHEZ

«Los vecinos nos piden que los tratamientos no se detengan» Jairo Pino — Alcalde de Vivares

Pino defiende que la concepción del programa es «sólida y suficiente», aunque en un entorno de riesgo como las Vegas Altas «siempre hay que reforzar». Su propuesta pasa por adelantar los tratamientos larvicidas a la primavera, intensificar la coordinación con la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, y garantizar la estabilidad financiera del plan. «No puede ser una acción temporal, sino una política de salud pública permanente. Además, necesitamos fortalecer la vigilancia científica para que cada tratamiento sea lo más efectivo posible, protegiendo al mismo tiempo la salud y el medioambiente», recalca.

Alerta tras los decesos

Aunque en Zurbarán se ha confirmado un caso en una mujer de 66 años, y en Vivares no se han registrado contagios, sí se percibe el temor entre la población tras los cuatro fallecimientos, todos en el hospita Don Benito-Villanueva: un hombre de 77 años el 15 de septiembre; una mujer de 82 años el 16 de septiembre; otro varón de 77 años el 30 de septiembre; y una mujer de 91 años este lunes. Además, Vegas Altas registra la mayor parte de los 22 casos diagnosticados este año desde el primero en Cáceres (agosto).

Las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura se mantienen alerta ante cualquier caso de sospecha. Un 80% de las personas ni siquiera desarrolla síntomas, tampoco se contagia entre humanos, pero en pacientes con el sistema inmunológico debilitado puede derivar en complicaciones graves.