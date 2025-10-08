Vuelve el Imserso: miles de extremeños pueden solicitar los viajes desde hoy

Este miércoles es una fecha marcada en rojo para miles de extremeños. Hoy, 8 de octubre, arranca en Extremadura (y en otras siete comunidades más) la comercialización de los viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que este 2025 cumple 40 años de vida y de éxito. Las islas españolas y Benidorm suelen ser los destinos más solicitados por los extremeños y los que primero vuelan, pero las opciones son múltiples y variopintas para los miles de mayores extremeños acreditados para viajar por toda España.

Para ellos el programa destina más de 20.000 de las 879.000 plazas disponibles para todos los mayores del país para la temporada de 2025/2026, de las que prácticamente la mitad están enfocadas en la costa peninsular. Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles por tipo de destino «en proporción al número de personas mayores censadas», que el año pasado rondó las 12.500 plazas para mayores de Badajoz y las 8.600 para los cacereños. En ambos casos, la mitad son para destinos de la costa peninsular.

Los extremeños eligen en la última tanda

Las ventas, eso sí, se realizan de forma escalonada entre las comunidades y este año Extremadura elige en la última tanda, ya que la comercialización comenzó dos días antes (el pasado lunes 6 de octubre) en las regiones de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

La nueva temporada, con la que el programa cumple los 40 años, trae novedades importantes para expandir el derecho a un «envejecimiento activo» con menos limitaciones. En este sentido, una de las grandes novedades es que hay 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todas modalidades de viajes. Y además, por primera vez, los usuarios podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular e insular.