Arranca el programa de turismo social en Extremadura
El ‘boom’ de los viajes del Imserso llega hoy sin plazas ya en varias islas de Canarias y en Mijas
El primer día transcurre con colas pero tranquilidad y la avalancha se espera este martes, cuando elegirán destino el grueso de los mayores de la región
Hay un total de 105.791 extremeños acreditados (con carta) para poder viajar, pero apenas cuentan con 20.990 plazas disponibles, según el datos del ministerio
«Queremos ir mi mujer y yo a Canarias, pero no nos lo dan», lamentaba ayer a media mañana Antonio Gutiérrez a la salida de una agencia de viajes de Cáceres. Y es que algunos de los destinos de Canarias volaron en las primeras horas tras la apertura del periodo de comercialización del programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que arrancó ayer en Extremadura y en otras siete comunidades.
El primer día transcurrió con relativa tranquilidad porque son una minoría los mayores que están citados para elegir en esta primera jornada, aunque hubo colas en algunas agencias de viajes. «Teníamos gente esperando en la puerta desde las siete de la mañana y el programa no se abre hasta las nueve; a primera hora ha sido un mogollón, pero luego ha ido bajando y mañana será el ‘boom’», contaba ayer Pilar Jaén, directora de Viajes Monfragüe, en Cáceres.
Este miércoles era la jornada reservada para los usuarios preferentes (los que tienen más puntuación en la baremación de las solicitudes), pero hoy jueves es el turno del resto de acreditados, que suelen acudir de forma masiva para ocupar las plazas que queden libres. Y aunque todavía son muchas, hay destinos a los que ya no podrán acceder. Como suele ser habitual, las islas son predilectas. «Son los primeros destinos que se venden, hoy (por ayer) se acaban seguro», señalaba por la mañana Manuel Montes, empleado de la Agencia de Viajes Nevatur, en Cáceres.
"Solo hay dos fechas en Gran Canarias y una en Lanzarote"
Pero no solo es por el interés que despiertan entre los usuarios extremeños, sino también porque las plazas son escasas. Y eso que este año se ofertan nuevas islas como La Palma y Fuerteventura y se incluyen también todas las de Baleares. «Este año solo hay dos fechas para Gran Canarias y una ya está agotada, ya no queda la única fecha de Lanzarote y también se han agotado el viaje cultural de Málaga con destino Mijas», cuenta Eva González, asesora de viajes en B Travel, en Badajoz.
No es fácil lidiar con esta avalancha de usuarios y menos partiendo de la base de que no habrá plazas para todos, y si la hay probablemente no será en el primer destino elegido. «Nosotros siempre le decimos a los mayores que traigan dos o tres opciones pensadas, porque es difícil a veces hacerles entender la situación», señala González, que aprecia que la demanda no deja de crecer año tras año, pero no cuadra con la oferta. Este año, según la información facilitada por el Ministerio de Derechos Sociales a este diario, hay un total de 105.791 mayores extremeños acreditados (con carta) para poder viajar, pero cuentan con 20.990 plazas disponibles (la mitad para destinos de la costa peninsular).
"Benidorm se está desinflando el primer día"
González también aprecia que este año, o al menos en las primera horas de venta, está teniendo menos tirón uno de los destinos por excelencia de los mayores «Benidorm se está desinflando, cada vez quieren menos viajes en autobús, prefieren el avión», señala. Por eso las islas se llevan la palma. «Para mañana veo difícil que queden plazas en ningún destino de Canarias», advierte. No obstante, todavía puede haber opciones porque existe la opción de quedarse en lista de espera en los destinos ya agotados.
De todas formas, otro de los cambios que nota la directora de Viajes Monfragüe, en Cáceres, es que este año se ha mejorado la fecha de los viajes a la costa peninsular: «hay destinos de playa que terminan en el mes de julio y eso los hace más atractivos», subraya.
De momento, en la mañana de ayer Jaén no había vendido ningún viaje con mascota como acompañante (una de las novedades del programa para esta temporada 2025/2026), pero sí alguno a precios más asequibles para las personas con menor renta (otra de las novedades). «Han venido dos amigas, a una le ha salido el viaje a 50 euros y la otra ha tenido que pagar los 200 euros que correspondía», señala Jaén, que este jueves ya está preparada para la avalancha de usuarios. Entre ellos está Jesús Valiente y su mujer, dos habituales de los viajes del Imserso: «Nosotros elegimos el segundo día, queremos ir a los pueblos de Cádiz con unos amigos, pero ellos han elegido ya hoy y ya veremos si podemos coincidir».
«Apenas hago Imserso ya: hay pocas plazas y mucha frustración»
Hace más de 30 años que Adrián Anselmo comenzó a colaborar en la venta de los viajes que cada año programa el Imserso, pero este año ha decidido reducir mucho esta actividad, que ya es prácticamente residual en su negocio, la agencia de viajes online playayciudad.com, con sede en Badajoz. «Prácticamente lo estamos haciendo para clientes habituales y familiares», señala. ¿Por qué? «Porque no podemos satisfacer al cliente, no hay plazas suficientes para todos los mayores y el problema es la insatisfacción con la que se quedan porque vienen con su idea de ir a tal sitio, pero no hay plaza; y esto no cambia, al revés, creo que cada año va a peor. ¿De qué me sirve tener 100 clientes más si no puedo darle el viaje que quieren porque en la primera hora se agota casi todo? Hay pocas plazas y mucha frustración para todos, para ellos y para nosotros», lamenta Anselmo, que añade también la baja rentabilidad. Además, asegura que también falta información, ya que hasta última hora no saben exactamente los destinos que pueden ofertar. «El sistema tiene defectos».
