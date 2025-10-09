Pleno en la Asamblea
Gallardo pide a Sánchez que recurra al Constitucional la ley de concordia del PP y Vox en Extremadura
Tras varios meses de negociaciones, los populares y la formación de Abascal han culminado el pacto que 'salvó' a Guardiola de la prórroga de los presupuestos de 2025
El líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que recurra al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Concordia de Extremadura, que el PP y Vox han aprobado este jueves en el pleno de la Asamblea. "No permitiremos que se entierre de nuevo a las víctimas del franquismo y se humille a sus familiares", ha señalado Gallardo a las puertas de la Cámara autonómica después de que los populares y Vox hayan culminado tras varios meses de negociaciones el pacto que permitió 'salvar' a María Guardiola de la crisis que supuso la prórroga de los presupuestos autonómicos de 2025.
El texto ha vuelto al pleno pendiente de la incorporación de las 115 enmiendas parciales no aprobadas en la Comisión de Cultura: todas las del PSOE (61) y Unidas por Extremadura (48) y seis del PP que la formación de Abascal rechazó «más que por el contenido, por las formas». Los reproches entre los socios se han mantenido hasta el último momento y, de hecho, esas seis enmiendas de los populares, que no fueron negociadas con Vox y que pretendían mejorar el impacto de género del texto de acuerdo a las comparecencias de los expertos "sin desvirtuar la filosofía" de la propuesta, tampoco en el pleno se han incorporado al texto.
