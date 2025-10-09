Cuatro de cada diez pueblos extremeños están "en serio riesgo de desaparecer" por la despoblación

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha advertido en la Asamblea de la "alarmante realidad" de la despoblación en Extremadura, donde más del 40% de los municipios están "en serio riesgo" de desaparecer: pueblos que han venido sufriendo una constante pérdida de población a lo largo de los años y que actualmente presentan una densidad demográfica inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Son en total 158 localidades, el 70% de ellas en la provincia de Cáceres (110), para las que "urge poner en marcha políticas decididas que reviertan la tendencia y devuelvan la esperanza al corazón rural de Extremadura".

Ramírez ha ofrecido estos datos en una reciente comparecencia a petición propia en la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde ha presentado su hoja de ruta tras haber sido nombrado consejero este verano en sustitución de Ignacio Higuero. Con el cambio de titular este departamento además se reestructuró, asumiendo también las competencias de reto demográfico que hasta ahora recaían en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, comparece en la comisión del ramo en la Asamblea de Extremadura. / Asamblea de Extremadura

Nueva estrategia

"Hoy la región se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento acelerado de la población y la salida de jóvenes en busca de oportunidades fuera de nuestra tierra", reconoció Ramírez. Consciente del "gran desafío" que esto supone, el consejero explicó que el Ejecutivo regional está inmerso en la elaboración de una nueva estrategia de reto demográfico y territorial para la que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Al respecto, Ramírez recordó que Extremadura ya fue seleccionada para participar en el Mecanismo de Fomento al Talento y la Demografía de la Comisión Europea, de forma que una delegación de la OCDE acudirá a la región para conocer de primera mano esta realidad. "Porque una cosa es lo que dicen los papeles y otra lo que uno ve todos los días paseando por nuestros pueblos".

Ayudas directas

Otra de las novedades en las que trabaja la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural es el plan de acción ‘Yo Repueblo’, que pretende promover un desarrollo sostenible y equitativo entre áreas rurales y urbanas. Para ello se plantea una novedosa línea de ayudas públicas directas, de entre 5.000 y 25.000 euros, para asegurar el mantenimiento de negocios locales, tiendas, bares y restaurantes en municipios de menos de 3.000 habitantes, a los que se compensará por los costes extra de logística y la baja rentabilidad "habida cuenta de que el mercado en el que operan está restringido por la población a la que atienden".

El borrador del decreto ya se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Junta. "Es preciso actuar con celeridad para evitar que la situación se agrave aún más", se recoge en el texto, donde se advierte además que la pérdida acelerada de población en determinadas zonas rurales de Extremadura está generando "un círculo vicioso" que dificulta nuevas inversiones públicas y privadas y, a su vez, acelera el éxodo rural.

La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 5.000 euros para asegurar los bares en los pueblos. / El Periódico

Hasta 25.000 euros

Así, en este decreto que aún debe culminar su tramitación, la Junta de Extremadura plantea ayudas de hasta 25.000 euros para asegurar el relevo generacional de los negocios que tienen una rentabilidad asegurada, pero que se ven abocados al cierre por la jubilación de sus propietarios. En el caso del comercio, se plantean subvenciones de hasta 5.000 euros para el mantenimiento de tiendas de primera necesidad, fijas o ambulantes (excepto mercadillos). En este apartado se incluyen también los llamados "servicios de proximidad": guarderías y escuelas infantiles, academias y tiendas especializadas como ferreterías.

En el caso de las ayudas a los servicios de ocio, la cuantía máxima será también de 5.000 euros. En este apartado se incluyen bares y locales de hostelería: «sirven para el mantenimiento de las relaciones sociales e intergeneracionales en zonas escasamente pobladas y con especiales dificultades demográficas», se indica.

Para el mantenimiento de las explotaciones agrarias se plantean ayudas de hasta 10.000 euros, pensadas sobre todo para los titulares de entre 41 y 55 años que no pueden acceder a otras líneas de ayudas sectoriales. Por último, se contemplan también ayudas de hasta 10.000 euros para la «activación social», en este caso dirigidas a proyectos piloto de asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro.