Extremadura garantiza la seguridad del cribado de cáncer de mama: cada prueba la revisan dos radiólogos

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha defendido "el rigor, transparencia y profesionalidad" del programa de detección precoz del cáncer de mama en Extremadura después de los fallos detectados en Andalucía. "Nosotros trabajamos para que eso no suceda aquí", ha afirmado García Espada tras conocerse que a unas 2.000 mujeres andaluzas con mamografías calificadas como "no concluyentes" o "dudosas" no se les notificó que requerían seguimiento clínico.

García Espada ha explicado que en Extremadura todas las mamografías cuentan con una doble lectura independiente, lo que significa que dos radiólogos revisan cada prueba para llegar a un diagnóstico más fiable. Además, ha recordado que el Ejecutivo del PP ya decidió rebajar de 50 a 48 años la edad de acceso a los cribados, una medida que ha permitido que 14.900 mujeres extremeñas menores de 50 años se sometan a la prueba. De ellas, 12 fueron diagnosticadas con cáncer de mama y actualmente reciben tratamiento.

Un 28% no acude

A pesar de los avances, la consejera ha lamentado que todavía un 28% de las mujeres citadas no acuden al cribado, lo que retrasa la detección precoz. En este sentido, ha hecho un llamamiento a "perder el miedo y a superar el estigma", animando a acudir a la cita cuando se recibe la carta: "El cribado salva vidas", ha insistido García Espada.

Tras recalcar que Extremadura ha adoptado medidas preventivas para blindar su programa y mantener la confianza de las mujeres en un servicio clave para la salud pública, la titular de Salud extremeña ha recordado también que se han renovado mamógrafos obsoletos. Los viejos equipos se han sustituido por otros con mayor calidad de imagen y menor radiación, lo que mejora la seguridad y precisión de las pruebas.

La AECC pide más comunicación

En paralelo, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres, Pedro Pastor, ha pedido una comunicación "más certera" en los cribados, ya que aunque en Extremadura no se han detectado casos graves de diagnóstico como en Andalucía, considera que se puede mejorar la forma de informar a las mujeres sobre los resultados de sus mamografías.

En Extremadura las mujeres participan en el cribado entre los 48 y los 59 años, y desde los 40 a los 47 si hay antecedentes familiares. Tras la prueba, el resultado llega a través del médico de familia "si la mujer acude", y solo en los casos en los que se aprecian indicios de tumor maligno los médicos contactan con la paciente. Pastor ha reclamado que la comunicación sea más clara: "Que siempre se informe si la mamografía ha resultado positiva, negativa o dudosa".

Mapa de cribado

El responsable de la AECC cacereña ha criticado además que España carece de un modelo integrado de conocimiento sobre cáncer y ha reclamado un "mapa de cribado de cáncer en Extremadura" que recoja datos por áreas de salud sobre participación, positivos, negativos y casos dudosos.

También ha denunciado la falta de datos en el cribado de cáncer de colon, donde la participación es menor, y ha pedido la Consejería más información pública. En declaraciones recogidas por Europa Press, Pastor ha insistido en que "los cribados salvan vidas" y ha reclamado más recursos económicos y humanos para reforzar el sistema.