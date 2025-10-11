Buenas sensaciones en Extremadura para la nueva temporada de caza con mejores trofeos en cérvidos

La Junta de Extremadura espera que la temporada general de caza que comienza este fin de semana sea "buena", gracias a la primavera lluviosa, que seguramente ayudará a que aumente la calidad de los trofeos de cérvidos, ha explicado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez. La temporada en sí comenzó el pasado 1 de abril, pero este sábado es el primer día hábil para monterías, batidas y ganchos, que podrán desarrollarse hasta el próximo 15 de febrero. Mañana comenzará el periodo hábil para la caza menor en general, según ha informado el ejecutivo regional en una nota.

Bien de Interés Cultural

La montería es una modalidad cinegética con una "gran popularidad" en la región, y que ha ayudado a convertir a la región en un destino de turismo cinegético consolidado, ha indicado el Gobierno autonómico. "Lo es desde hace años a escala nacional y en los últimos años ha ganado presencia entre los aficionados de otros países, tanto de Europa como de América", ha añadido. "La caza en general, y las monterías en particular, llenan muchos pueblos los fines de semana en Extremadura", ha destacado el consejero, que recuerda que tanto la montería como la rehala están declaradas Bien de Interés Cultural.

1.500 monterías

Según ha detallado Ramírez, durante la temporada de caza mayor se celebran en Extremadura unas 75 monterías cada fin de semana, es decir, 1.500 al año, "y todo lo que hay en torno a ellas implica un movimiento económico que ronda los 200 millones de euros anuales". No obstante, ha matizado que un estudio que se está ultimando en la Consejería, en colaboración con la Fundación Artemisán, seguramente elevará esta cifra. En esta temporada, la región cuenta con un millar de nuevos cazadores, que han obtenido la licencia en el último curso organizado por la Federación Extremeña de Caza.

Elemento vertebrador

El 18 por ciento del alumnado eran mujeres, lo que "apunta a una renovación de la base social del sector", ha apuntado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural. Ha destacado además la implantación de la licencia telemática gratuita, que entró en vigor a inicios del pasado agosto y permite tramitar el permiso sin moverse de casa, desde el teléfono móvil, la tableta o el ordenador. En solo dos meses la han obtenido 2.300 cazadores, lo que equivale a una media aproximada de 35 al día. Ante el éxito de esta novedad, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural está ya trabajando para simplificar aún más el trámite de obtención de esta licencia, "que ganará en agilidad". La caza, ha manifestado el consejero, "sigue siendo vista como un elemento vertebrador de nuestro medio rural, que contribuye al mantenimiento del paisaje, el control de poblaciones y el sostenimiento económico de zonas con baja densidad demográfica". La temporada, ha indicado, comienza con un enfoque renovado hacia la sostenibilidad y la gestión responsable, buscando un equilibrio "que pasa por garantizar la práctica cinegética sin comprometer el estado de conservación de las especies y la salud de nuestros ecosistemas".

Medidas de seguridad

Un modelo cuyo éxito, a su juicio, depende de la colaboración activa entre titulares y gestores de cotos, sociedades de cazadores y agentes del Medio Natural, además del Seprona de la Guardia Civil y el resto de los agentes implicados en el sector. En esta línea de compatibilizar ocio y economía con protección medioambiental, el consejero ha apuntado que Extremadura "está reforzando su posición como modelo de seguimiento de especies cinegéticas, y un dato que lo constata es que se han realizado 273 censos en 16 cuadrículas UTM de 10x10 kilómetros". Por último, Francisco Ramírez ha realizado un llamamiento a la prudencia a todos los aficionados, a los que pide que sean rigurosos en el cumplimiento de las medidas de seguridad fijadas por la normativa vigente, tanto la legislación de caza como el reglamento de armas.