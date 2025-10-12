La empresa extremeña que 'pone guapo' a Pedro Sánchez

En las ruedas de prensa ante los medios de comunicación, una imagen impecable es fundamental. Ya sea para expresar dureza y seriedad, o calma y tranquilidad, lo primero que observa el público es el vestuario, la postura y, desde luego, el maquillaje y la peluquería. Si, además, se trata del presidente del Gobierno, sus vicepresidentes, ministros y portavoces, nadie puede negar que se presta todavía más atención a esos pequeños detalles que, en otros, pasarían desapercibidos. Y en esta cuestión tan importante a nivel nacional la región de Extremadura ha logrado encontrar un hueco ya que, desde hace doce meses y ahora con una ampliación de otros seis meses más, la empresa extremeña Ovejero Sequeiro S.L., comandada por José Ignacio Ovejero y Silvia Sequeiro, es la encargada de ‘poner guapos’ a los miembros de la alta esfera política nacional.

Según cuenta Ovejero, la empresa, con sede en Moraleja, comenzó en 2009 con trabajos de diseño web con su marca principal, Hache Publicidad, aunque pronto se especializaron también en diseño gráfico complementado con impresión, impresión offset, digital y gran formato. Sin embargo, podría decirse que desde su creación no han estado nunca ‘mano sobre mano’, porque estas no son solo sus únicas líneas de trabajo. Desde la organización de eventos, el suministro de personal como azafatas, personal técnico, personal de montaje, carga y descarga hasta la organización de una plataforma de venta de entradas, Ovejero Sequeiro es un negocio muy "diversificado", cuyos trabajadores pueden oscilar entre los 90 y los 200, dependiendo del servicio que ofrezcan.

Más de 400 licitaciones

Más allá del estilismo del presidente del Gobierno y sus ministros, la empresa cuenta con 428 licitaciones ganadas, aunque las más mediáticas, reconoce, son las relacionadas con la Moncloa. En ese sentido, también cuentan con otro contrato en el que realizan el montaje de todos los actos públicos que hacen en el Congreso de los diputados, Senado, Consejo de Ministros y las despedidas de la Casa Real en la T4, así como la última conferencia de Presidentes Autonómicos en Barcelona.

Conferencia de Presidentes Autonómicos (Barcelona) / Cedida

Así, Ovejero, quien se encarga personalmente de esta línea de negocio, deja claro que ha sido la experiencia la que le ha enseñado a qué y a qué no presentarse y, sobre todo, en cuáles se va a llevar la victoria. "Llevamos ya 7 años presentando licitaciones y nuestro ratio está en torno a 1 o 2 por cada 10 que presentamos, que parecen pocas, pero ya te digo que son muchísimas".

¿El secreto del éxito? Un sistema "pulido" de selección, en el que lo primero a lo que presta atención es que se pueda hacer, asegura. "Lo segundo, el precio, porque a menudo nos encontramos publicaciones de contratos donde se nota que no han mirado el valor del mercado, y son excesivamente caras o incluso demasiado baratas", añade. También valoran el tiempo de ejecución y, sobre todo, los criterios de adjudicación, donde Ovejero es un experto. "Si vemos que los criterios de adjudicación son realizables y vemos que podemos tener una buena puntuación, nos presentamos".

Poner ‘a punto’ antes de las ruedas de prensa

Sin lugar a dudas, el contrato más goloso es el peinado y maquillaje de la alta esfera política nacional, un contrato que ejecutan desde agosto del año pasado y que, ahora, ha sido renovado por otros seis meses más, "entiendo entonces que están contentos con el servicio", señala Ovejero.

En concreto, explica, se trata del diseño de imagen de Pedro Sánchez, la vicepresidenta, la portavoz, en sus comparecencias en rueda de prensa en Moncloa, así como de algunos ministros en las intervenciones posteriores al Consejo de Ministros que se celebra los martes. También implica el desplazamiento a otras ciudades, aunque el grueso del trabajo, indica, se encuentra en Madrid, en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Ministros, el pasado mes de abril. / Borja Puig de la Bellacasa

Aun así, Ovejero aclara que ni él, ni su compañera, son los encargados de sujetar las brochas ni los peines, sino Ana Renedo, una reconocida estilista de cine y televisión con 25 años de experiencia a la que han contratado para este servicio.

También en Extremadura

Aparte de su presencia a nivel regional, en su región también se llevan unos buenos pellizcos de licitaciones. Entre todas, Ovejero destaca la más reciente, el montaje de Cáceres Contemporánea, un proyecto de arte contemporáneo que organiza la Junta de Extremadura y que se inaugura el próximo 29 de octubre. "Nosotros hacemos desde la producción de las obras en colaboración con los artistas, hasta el montaje y toda la parte de visitas guiadas con personal propio", afirma.

Ampliación Muros Museográficos en Galería de las Colecciones Reales (Madrid) / Cedida

Otros contratos destacables son el montaje de stands en el Mobile World Congress en Barcelona, así como el desmontaje de la moqueta de todas las ferias que se hacen en IFEMA en Madrid. También han prestado personal en eventos deportivos como MotoGP, Fórmula 1 o el Circuito de Cataluña, y multitud de contratos en museos importantes de la capital como La Galería de las Colecciones Reales, donde han realizado la ampliación de los muros museográficos en la anterior exposición y la fabricación, montaje, desmontaje de la próxima.