Extremadura se luce en el desfile de la Fiesta Nacional: La presidenta Guardiola asiste a los actos y Protección Civil exhibe su vehículo de intervención rápida

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha participado este domingo, 12 de octubre, en los actos centrales con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España. Guardiola ha asistido al acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar, que se ha desarrollado en la plaza de Cánovas del Castillo, en Madrid.

Como parte de la representación de presidentes autonómicos invitados, la jefa del Ejecutivo extremeño también ha acudido posteriormente a la recepción ofrecida por sus majestades los reyes, en la que han estado presentes la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Estos actos, de gran solemnidad, tienen como finalidad recordar momentos clave de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común de España.

Protagonismo extremeño en el desfile

Por su parte, Extremadura ha tenido una presencia destacada en el desfile militar, con la participación de la unidad móvil NRBQ (nuclear, radiológica, química y biológica) y el nuevo vehículo de intervención rápida (VIR) de Protección Civil de Extremadura.

La unidad móvil NRBQ está especializada en la gestión de incidentes de naturaleza nuclear, radiológica, biológica y química. Equipada con tecnología de vanguardia, su presencia en el desfile subraya la importancia de la preparación ante situaciones de alta complejidad y riesgo.

Por su parte, el nuevo vehículo de intervención rápida de Protección Civil es un "elemento esencial para la respuesta ágil y efectiva en emergencias", según informan desde la Junta. El VIR sirve de apoyo logístico inmediato a los equipos de emergencia para actuar de forma rápida en situaciones críticas, minimizando el impacto y salvando vidas.

En representación de Extremadura, han desfilado Victor Navarrete, jefe de sección de Riesgos Tecnológicos de Protección Civil de la Junta de Extremadura, y Florián Gracia, técnico de 112 Extremadura.