Tres héroes de los incendios de Extremadura reconocidos por la Guardia Civil

Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Plan Infoex, adscritos a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, han sido reconocidos este domingo por su labor en la lucha contra los incendios forestales, en el marco de los actos que la Guardia Civil celebrará en la región por la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Los dos agentes del Medio Natural son Andrés Bellido Serrano y Alberto Pablos Álvarez. El primero es reconocido "por su colaboración y perseverancia en la investigación para el esclarecimiento de los numerosos incendios forestales, algunos de ellos grandes (los que afectan a más de 500 hectáreas) ocurridos en las épocas de peligro alto de este año y el anterior, en la demarcación del puesto de Valdecaballeros, en coordinación con la Guardia Civil y el Seprona de Herrera del Duque". Otorgado por la Comandancia de la Benemérita de Badajoz, Bellido ha asegurado recibir este reconocimiento "con ilusión y agradece que aprecien tu trabajo".

Comandancia de Cáceres

Por su parte, Pablos ha recibido una distinción honorífica "por su colaboración constante, apoyo desinteresado y elogiable trayectoria de cooperación con la Guardia Civil y, en concreto, con los agentes del Seprona en actuaciones relacionadas con la investigación de incendios forestales y construcciones ilegales en suelo rural", ha apuntado la Comandancia de Cáceres.

30 años

En su caso, el agente se ha sumado a las palabras de su compañero sobre la "satisfacción de que te reconozcan por tu trabajo", recordando a sus compañeros del cuerpo de agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, piezas claves en la lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma. Cabe recordar, según ha apuntado el ejecutivo regional en un comunicado, que el agente del Medio Natural lleva casi 30 años en el cuerpo y, en la actualidad, es coordinador de la Unidad Territorial de Vigilancia 2 de Jarandilla de la Vera. Antes de llegar a la comarca cacereña, trabajó en Cijara.

Miguel Baena y Javier Bonifacio

También será reconocido Antonio Abrain Blanco, piloto del helicóptero LE3 (antes llamado Águila 3), con base en la localidad pacense de Herrera del Duque. Con experiencia en los operativos contra los incendios forestales de Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Chile, Abrain lleva en la presente campaña de riesgo alto en la región "más de 1.500 descargas", según ha dicho él mismo. "Es una satisfacción enorme en lo profesional y en lo personal recibir un reconocimiento por tu trabajo", ha declarado el piloto haciendo partícipe de esta distinción "a todo el operativo del plan Infoex y demás compañeros por su inmensa labor, y en particular a los coordinadores de zona de La Siberia, Miguel Baena y Javier Bonifacio".