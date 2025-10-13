Varias empresas y el Gobierno de Japón se interesan por el wolframio extremeño

El Gobierno japonés y varios importantes conglomerados empresariales de este país asiático han mostrado su interés por la mina extremeña La Parilla, situada entre los términos municipales de Almoharín y Santa Amalia. Representantes de la compañía propietaria de este yacimiento de wolframio, uno de los principales del mundo situados fuera de China, visitaron a mediados de septiembre Tokio, en una iniciativa auspiciada por el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria de la UE, Stéphane Séjourné, quien también participo en las reuniones.

Allí tuvieron la oportunidad de explicar los detalles de este proyecto minero a directivos de diferentes firmas vinculadas al sector del automóvil, el sanitario o el de las energías renovables, entre otros. Además, fueron recibidos en la capital nipona por su primer ministro, Shigeru Ishiba, y por el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto. Algo que solo sucedió con otras cuatro firmas europeas: una más centrada en la minería, en este caso de extracción de litio y radicada en Portugal, y las tres restantes de sectores distintos.

El 85%, con origen en China

China es el principal productor mundial de wolframio (también conocido como tungsteno), concentrando el 85% del total mundial. Precisamente, según explican a este diario fuentes cercanas a la empresa, detrás de este interés japonés por el yacimiento extremeño está el deseo de reducir su fuerte dependencia de las importaciones chinas.

Panorámica de las instalaciones de mina La Parilla, ubicada entre Almoharín y Santa Amalia. / El Periódico

Se trata de un mineral con aplicaciones que van desde los microchips y semiconductores a la industria del automóvil y La Parrilla es uno de los principales yacimientos del mundo existentes fuera de territorio chino (y el más grande a cielo abierto). «Los acuerdos y posibles inversiones de estas empresas en la zona consolidarían la posición de Extremadura como una zona proveedora clave a nivel global de este mineral estratégico», arguyen.

Para Japón, el objetivo prioritario sería asegurar el suministro de este metal crítico y estratégico, dejando abiertas las posibilidades de financiar el proyecto o incluso de entrar en su accionariado, algo factible siempre que fuese de forma minoritaria. El titular del yacimiento es Iberian Resources Spain, propiedad del fondo de inversión BlackRock. Los contactos con las compañías niponas han continuado tras la visita.

También en EEUU

En cualquier caso, el interés por este proyecto no ha llegado solo desde el otro lado del mundo. Empresas de otros países, entre ellos Estados Unidos, también lo han mostrado.

El wolframio ofrece aplicaciones clave en sectores como la tecnología de precisión, la industria militar, la aeroespacial o para el desarrollo de las energías renovables. Tiene el punto de fusión más alto de todos los metales (por encima de los 3.400 grados centígrados) y una dureza extrema. Unas características que llevaron a que la UE incluyese a finales de marzo pasado a la mina La Parrilla en su listado de 47 proyectos estratégicos (siete de ellos en España, de los que tres se ubican a Extremadura) con vistas a garantizar la autonomía de materias primas para los 27 estados miembros. Una declaración que, precisan las mencionadas fuentes, no tendría por qué suponer obstáculo alguno para trabajar con compradores de terceros países, ya que el potencial de extracción de tungsteno en el continente europeo supera con creces la capacidad de transformación con la que cuenta, y el suministro fuera de la Unión solo sería un problema, aclaran, en el caso de tratarse de compradores «conflictivos» como Rusia o la propia China.

Desde 1954

Considerada la mayor mina de wolframio de Europa, la explotación de La Parrilla arrancó en 1954. Casi tres décadas después, en 1986, cesó su operación. Reabrió de nuevo en 2019, para volverse a detener la actividad extractiva en 2023. Por ahora no se maneja una previsión definida para retomarla. Actualmente, la instalación se encuentra en fase de tramitación, dando cumplimiento a las indicaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, al tiempo que se está en proceso para obtener la declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Extremadura. Un hito que sería «clave» para reactivar este proyecto.

A día de hoy en la mina trabajan una treintena de personas, fundamentalmente en labores de mantenimiento, y la previsión que se maneja es que, una vez operativa, pueda llegar a generar más de medio millar de puestos de trabajo entre directos e indirectos.