Extremadura se convierte en 'hotel' de lujo para las aves: Grullas, milanos y petirrojos ya están aquí por otoño-invierno

La llegada del otoño a Extremadura no solo trae consigo la caída de la hoja en la dehesa, sino también la entrada masiva de miles de aves migratorias que utilizan Extremadura como una parada vital en su camino hacia el sur o, directamente, como su hogar de invierno. Extremadura se confirma, una temporada más, como un enclave fundamental en las rutas migratorias europeas gracias a su clima relativamente suave y la abundancia de recursos hídricos y alimenticios.

Duración y papel de Extremadura en el ciclo migratorio

La geografía de Extremadura le otorga un rol dual en el ciclo migratorio:

Parada y fonda: Muchas especies realizan paradas estratégicas en la región, utilizando sus embalses y dehesas como áreas de descanso y alimentación antes de continuar su viaje hacia el sur de España o el norte de África.

Cuartel de invierno: Otras aves, como la emblemática grulla común, eligen Extremadura para pasar el invierno completo, aprovechando los recursos de la dehesa hasta que las condiciones climáticas les permitan regresar a sus áreas de cría en el norte de Europa. La duración de su estancia varía desde unos pocos días para las aves de paso rápido hasta cinco o seis meses para las invernantes.

Las 7 especies migratorias que ya están en Extremadura

El flujo migratorio otoñal se nutre de especies diversas, desde grandes planeadoras hasta pequeños y ágiles paseriformes.

1. Grulla común (Grus grus)

Cuándo llega: de octubre a diciembre.

de octubre a diciembre. Tiempo que pasa: permanece todo el invierno (hasta febrero-marzo).

permanece todo el invierno (hasta febrero-marzo). Dónde verla: dehesas del norte de Badajoz y Cáceres, embalse de Orellana, Vegas Altas, Arrocampo o Monfragüe.

dehesas del norte de Badajoz y Cáceres, embalse de Orellana, Vegas Altas, Arrocampo o Monfragüe. Características: Es la invernante más conocida. Llegan en formaciones de 'V' emitiendo un característico trompeteo. Su dieta se basa en bellotas e insectos.

2. Cigüeña negra (Ciconia nigra)

Cuándo llega: a finales de verano y principios de otoño, muchas la usan como zona de paso.

a finales de verano y principios de otoño, muchas la usan como zona de paso. Tiempo que pasa: entre agosto y noviembre, aunque algunas se quedan a invernar.

entre agosto y noviembre, aunque algunas se quedan a invernar. Dónde verla: riberas del Tiétar y Tajo, embalse de Arrocampo, Monfragüe y La Serena.

riberas del Tiétar y Tajo, embalse de Arrocampo, Monfragüe y La Serena. Características: Más esquiva que su prima blanca, prefiere zonas tranquilas y boscosas. Su plumaje negro con reflejos la distingue fácilmente.

3. Milano real (Milvus milvus)

Cuándo llega: a partir de septiembre.

a partir de septiembre. Tiempo que pasa: invernante hasta marzo.

invernante hasta marzo. Dónde verla: zonas de dehesa, campos de cereal y basureros rurales; frecuente en el entorno de Trujillo y Monfragüe.

zonas de dehesa, campos de cereal y basureros rurales; frecuente en el entorno de Trujillo y Monfragüe. Características: Una rapaz elegante, con su larga cola ahorquillada y su plumaje rojizo. Es una pieza clave en el ecosistema, alimentándose de carroña y pequeños mamíferos.

4. Avefría europea (Vanellus vanellus)

Cuándo llega: octubre-noviembre.

octubre-noviembre. Tiempo que pasa: todo el invierno hasta febrero.

todo el invierno hasta febrero. Dónde verla: arrozales de Vegas Altas, embalses de Alcollarín y Orellana.

arrozales de Vegas Altas, embalses de Alcollarín y Orellana. Características: Es una limícola de vuelo acrobático que se mueve en grandes bandos. Su penacho y su pecho negro la hacen inconfundible en los humedales.

5. Zorzal común (Turdus philomelos)

Cuándo llega: entre octubre y noviembre.

entre octubre y noviembre. Tiempo que pasa: invernante, hasta marzo.

invernante, hasta marzo. Dónde verla: olivares, dehesas y zonas agrícolas.

olivares, dehesas y zonas agrícolas. Características: Un pequeño túrdido con un canto melodioso. Se alimenta de aceitunas y otros frutos, siendo una especie muy ligada a los olivares extremeños.

6. Petirrojo europeo (Erithacus rubecula)

Cuándo llega: septiembre-octubre.

septiembre-octubre. Tiempo que pasa: todo el invierno.

todo el invierno. Dónde verlo: jardines, parques, bosques y huertos; es muy común en toda la región.

jardines, parques, bosques y huertos; es muy común en toda la región. Características: Pequeño e icónico por su pecho anaranjado. Su confianza lo hace fácil de ver incluso en entornos urbanos y es un visitante regular de los jardines invernales.

7. Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

Cuándo llega: septiembre-octubre.

septiembre-octubre. Tiempo que pasa: hasta marzo-abril.

hasta marzo-abril. Dónde verlo: matorrales, ribazos, olivares y zonas húmedas.

matorrales, ribazos, olivares y zonas húmedas. Características: Un pajarillo pequeño y verdoso que es más escuchado que visto. Su canto, el suave y repetitivo "chif-chaf", es la banda sonora del invierno extremeño.

La presencia de estas especies es una señal inequívoca de que el ciclo natural ha cambiado. Extremadura se prepara para acoger a sus visitantes invernales, ofreciendo un espectáculo natural de alto valor ecológico que atrae cada año a miles de aficionados al birding de toda Europa.